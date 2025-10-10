El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Los talleres de Renfe, en Santander. Miguel de las Cuevas

Renfe invertirá 20 millones de euros en modernizar sus talleres de Santander

El objetivo, según el ministro Oscar Puente, es «que los trenes fallen menos»

José Carlos Rojo

José Carlos Rojo

Santander

Viernes, 10 de octubre 2025, 18:59

Renfe invertirá 20 millones de euros en modernizar sus talleres de Santander dentro de su plan de inversión de 1.000 millones de euros hasta ... 2030 para renovar su red de talleres y levantar nuevas instalaciones en las que mantener sus trenes de cercanías y media distancia, y los de alta velocidad y mercancías de todos los operadores, con el objetivo de reducir las incidencias.

