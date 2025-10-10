Renfe invertirá 20 millones de euros en modernizar sus talleres de Santander dentro de su plan de inversión de 1.000 millones de euros hasta ... 2030 para renovar su red de talleres y levantar nuevas instalaciones en las que mantener sus trenes de cercanías y media distancia, y los de alta velocidad y mercancías de todos los operadores, con el objetivo de reducir las incidencias.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha dado a conocer este viernes el plan desde los talleres que la empresa pública de transporte tiene en Fuencarral, un barrio al norte de Madrid, que precisamente se convertirá en el mayor taller de España dedicado a trenes de servicio público (como los cercanías).

El ministro ha explicado que esta inversión tiene como objetivo «que los trenes fallen menos», lo que repercutirá en un mejor servicio, aunque ha asegurado que el número de incidencias ya se está recudiendo mes a mes.

«Se trata de una apuesta estratégica de la compañía y del Gobierno para apostar por la innovación tecnológica, avanzando en la transformación del sistema ferroviario español. Es la inversión en mantenimiento ferroviario más alto la historia, con el objetivo de mejorar el número de incidencias y la afectación a los pasajeros», ha defendido Puente.

En una presentación previa a la prensa, la Dirección General de Ingeniería y Mantenimiento de Renfe, detalló que este plan de inversiones permitirá mejorar la eficiencia hasta el punto de ahorrar en un 29% la cantidad de horas que se dedican al mantenimiento de los trenes.

Actualmente, la cifra de negocio de esta división de mantenimiento ronda los 600 millones de euros, por lo que ese ahorro se podría traducir en unos 180 millones de euros cada año.