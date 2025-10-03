La réplica de la Nao Santa María atraca estos días en Santander

La réplica a escala real de la Nao Santa María, uno de los tres barcos con los que Colón llegó a América, permanece atracada este ... fin de semana en el muelle de Calderón, en Santander. Esta embarcación, de 28 metros de eslora y 200 toneladas, fue la nave capitana de Cristóbal Colón en su primer viaje a América en 1492 y puede visitarse este fin de semana entre las 10.00 y las 20.00 horas. El precio de la entrada es de 4 euros.

El navío llega a la capital cántabra tras un periplo por diversas ciudades europeas, pues ha pasado por las costas de Francia, Inglaterra, Alemania y Holanda. Construida por la Fundación Nao Victoria en 2018, esta réplica revive la historia del célebre navío que encalló en La Española tras descubrir el Nuevo Mundo. La visita ha sido organizada por la Real Liga Naval Española en Cantabria y Castilla y León.

En su construcción participaron cerca de un centenar de profesionales de diversas disciplinas: carpinteros de ribera, rederos, cordeleros y otros artesanos de la mar, junto a historiadores e ingenieros, que trabajaron en la planificación de los primeros planos de la réplica, y el diseño de las formas y medidas del barco. Durante el proceso se aplicó un sistema innovador en el sector de la construcción naval de réplicas históricas que combina la construcción en fibra de vidrio y su posterior recubrimiento en madera. Finalmente, tras catorce meses de trabajos, la Nao Santa María fue botada el 16 de marzo de 2018.