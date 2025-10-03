El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La réplica de la Nao Santa María, atracada ayer en el muelle de Calderón, en Santander. sane

La réplica de la Nao Santa María atraca estos días en Santander

Con 28 metros de eslora y 200 toneladas, está atracada en el muelle de Calderón y puede visitarse desde hoy y durante este fin de semana, de diez de la mañana a ocho de la tarde

José Carlos Rojo

José Carlos Rojo

Santander

Viernes, 3 de octubre 2025, 19:19

Comenta

La réplica a escala real de la Nao Santa María, uno de los tres barcos con los que Colón llegó a América, permanece atracada este ... fin de semana en el muelle de Calderón, en Santander. Esta embarcación, de 28 metros de eslora y 200 toneladas, fue la nave capitana de Cristóbal Colón en su primer viaje a América en 1492 y puede visitarse este fin de semana entre las 10.00 y las 20.00 horas. El precio de la entrada es de 4 euros.

