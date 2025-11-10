El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Urgente Retenciones en la entrada a Santander a la altura del polígono de Parayas por un accidente
El alcance se ha saldado solo con daños materiales. Alberto Aja

Retenciones en la entrada a Santander a la altura del polígono de Parayas

El colapso se debe a una colisión por alcance entre dos vehículos que ha saldado sin heridos graves

Ángela Madrazo

Ángela Madrazo

Santander

Lunes, 10 de noviembre 2025, 19:38

Comenta

Una colisión entre dos vehículos sobre las 18.30 horas de este lunes ha provocado retenciones en la entrada a Santander por la avenida de ... Parayas. El accidente, por alcance, ha provocado largas colas y el colapso de los tres carriles de entrada a la ciudad, pero se ha saldado sin heridos graves. Tal y como han confirmado fuentes de la Policía Local a El Diario Montañés, uno de los implicados ha sido trasladado al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla sin riesgo.

