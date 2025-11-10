Retenciones en la entrada a Santander a la altura del polígono de Parayas
El colapso se debe a una colisión por alcance entre dos vehículos que ha saldado sin heridos graves
Santander
Lunes, 10 de noviembre 2025, 19:38
Una colisión entre dos vehículos sobre las 18.30 horas de este lunes ha provocado retenciones en la entrada a Santander por la avenida de ... Parayas. El accidente, por alcance, ha provocado largas colas y el colapso de los tres carriles de entrada a la ciudad, pero se ha saldado sin heridos graves. Tal y como han confirmado fuentes de la Policía Local a El Diario Montañés, uno de los implicados ha sido trasladado al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla sin riesgo.
Pasada media hora desde el incidente, los efectivos se encuentran retirando los vehículos de la vía para evitar el colapso y recuperar el flujo normal del tráfico.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión