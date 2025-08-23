El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Reventón de la tubería en la Avenida de Valdecilla. DM

Un reventón en el tritubo deja sin agua a cinco barrios de Santander

La avería se ha producido en la tubería a su paso por Revilla de Camargo y Aqualia trabaja ya en su reparación

Ángela Casado

Ángela Casado

Santander

Sábado, 23 de agosto 2025, 13:26

Un reventón en el tritubo que abastece Santander deja sin agua a cinco zonas de la ciudad: La Albericia, El Alisal, Monte, Corbán y San ... Román de la Llanilla. La avería en el tritubo, la arteria principal de abastecimiento de agua a la ciudad desde la Etap del Tojo, se ha averiado a la altura de Revilla de Camargo, según ha informado la concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo. Ahora, el Ayuntamiento junto a la adjudicataria del servicio de agua, Aqualia, trabajan para restablecer el servicio cuanto antes. En la ciudad, la avería es visible en dos puntos: en Valdecilla y en la calle Padre Rábago, donde están actuando los técnicos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El mercado romano, los fuegos artificiales y la música vuelven a Santander para Los Mártires
  2. 2 La ordenanza de aparcamiento de Laredo se activará en la Semana Santa de 2026
  3. 3 Detenido por grabar a chicas duchándose en un gimnasio de Santander
  4. 4

    Cerrada la playa de Galizano por un brote de gastroenteritis en trece menores
  5. 5

    Amenazas, robos, destrozos y sabotajes en una urbanización okupada en Bezana
  6. 6

    «La de Saúl ha sido una de las decisiones más duras que he tenido que tomar»
  7. 7

    Los perjudicados por el cártel de coches logran una indemnización del 5% en los juzgados cántabros
  8. 8

    Denunciadas dos mujeres en Santander por ejercer como guías turísticas sin autorización
  9. 9

    El puente entre Aspla y Sniace quedará cortado durante los cuatro años de obras del soterramiento
  10. 10

    Del récord de calor a una tromba histórica, el agosto más extraño en Cantabria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Un reventón en el tritubo deja sin agua a cinco barrios de Santander

Un reventón en el tritubo deja sin agua a cinco barrios de Santander