Un reventón en el tritubo deja sin agua a cinco barrios de Santander
La avería se ha producido en la tubería a su paso por Revilla de Camargo y Aqualia trabaja ya en su reparación
Santander
Sábado, 23 de agosto 2025, 13:26
Un reventón en el tritubo que abastece Santander deja sin agua a cinco zonas de la ciudad: La Albericia, El Alisal, Monte, Corbán y San ... Román de la Llanilla. La avería en el tritubo, la arteria principal de abastecimiento de agua a la ciudad desde la Etap del Tojo, se ha averiado a la altura de Revilla de Camargo, según ha informado la concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo. Ahora, el Ayuntamiento junto a la adjudicataria del servicio de agua, Aqualia, trabajan para restablecer el servicio cuanto antes. En la ciudad, la avería es visible en dos puntos: en Valdecilla y en la calle Padre Rábago, donde están actuando los técnicos.
Ha sido alrededor de las 07.15 horas de este sábado cuando se ha producido un reventón en la tubería de 500 milímetros en el municipio vecino y Aqualia se encuentra trabajando en su reparación desde el primer momento. Tras la avería, se ha procedido al cierre del tramo de tubería afectada y se han ejecutado las maniobras necesarias para desviar y reponer el suministro.
«Se está actuando con refuerzos de personal con el fin de normalizar la situación lo antes posible, especialmente en las zonas altas de la ciudad, donde la presión del agua dificulta el servicio», ha destacado Rojo, quien ha detallado que se han recibido avisos por falta de suministro y bajadas de presión en las cinco áreas afectadas.
Rojo ha asegurado que se espera que el suministro quede restablecido en estas zonas afectadas en las próximas horas y ha indicado que, gracias a los trabajos realizados de forma continuada, se va normalizando progresivamente en los diferentes barrios.
Rotura en Avenida de Valdecilla
Como consecuencia de esta avería, se ha producido un reventón en la tubería general en la Avenida de Valdecilla, sobre las 11.00 horas, hasta donde se esplazaron efectivos de la Policía Local para garantizar la seguridad en la zona. Aqualia trabaja también en la reparación de este tramo, que afecta a algunos números de la calle Padre Rábago, y en este caso, la previsión es normalizar el suministro a última hora de la tarde.
Por último, Rojo ha subrayado el compromiso del Ayuntamiento y de Aqualia para resolver la incidencia con la mayor celeridad posible y ha agradecido la comprensión de los vecinos ante las molestias ocasionadas.
