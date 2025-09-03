El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de la calle Los Ciruelos, donde ocurrieron los hechos. Javier Cotera

Una reyerta entre dos bandos, armados con «varas enormes», alarma al vecindario en El Alisal

Los implicados en la riña se disolvieron escapando por el pasaje del centro de salud y la Policía Nacional no encontró a nadie

Mariña Álvarez

Mariña Álvarez

Santander

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 13:48

Una pelea entre una docena de individuos, divididos en dos bandos, ha alarmado a los vecinos de la calle Los Ciruelos, en el barrio de ... El Alisal, cuando pasaban pocos minutos de las doce del mediodía. La reyerta se desencadenó a la altura del centro de salud, cerca de dos cafeterías, donde la clientela fue testigo del altercado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Investigan un brote de gastroenteritis con 46 afectados tras una boda en Escalante
  2. 2

    Ana Guerra y Paris de Noia pondrán ritmo a las fiestas de la Virgen del Puerto de Santoña
  3. 3

    «Agua del grifo gratis. Servicio tres euros» en un restaurante de Noja
  4. 4

    ¿Cuál es el plato más típico de la gastronomía cántabra?
  5. 5

    Un conductor de 88 años triplica la tasa de alcohol, atraviesa una rotonda y choca contra un coche
  6. 6

    Los cambios en la jubilación flexible se aprobarán «en las próximas semanas» y se cobrará más pensión
  7. 7

    Ryanair elimina las rutas de París, Milán, Viena y Roma en el Seve Ballesteros
  8. 8

    El diseño del aparcamiento subterráneo de Joaquín Costa vuelve a quedar desierto
  9. 9

    Las algas invasoras cubren de nuevo las playas de Noja
  10. 10

    HostPapa elige Santander como sede en España tras cerrar con Ingram la compra de CloudBlue

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Una reyerta entre dos bandos, armados con «varas enormes», alarma al vecindario en El Alisal

Una reyerta entre dos bandos, armados con «varas enormes», alarma al vecindario en El Alisal