Una reyerta entre dos bandos, armados con «varas enormes», alarma al vecindario en El Alisal

Una pelea entre una docena de individuos, divididos en dos bandos, ha alarmado a los vecinos de la calle Los Ciruelos, en el barrio de ... El Alisal, cuando pasaban pocos minutos de las doce del mediodía. La reyerta se desencadenó a la altura del centro de salud, cerca de dos cafeterías, donde la clientela fue testigo del altercado.

Fueron varias las personas que llamaron al 091, mientras esos hombres «unos doce o catorce, se liaban a palos, unos palos larguísimos, pim-pam, pim-pam», narra un testigo, que lo que hizo fue «irme de allí corriendo» por miedo a verse envuelto en la refriega. La Policía Nacional desplazó al lugar a varias patrullas, «dos o tres, llenas de agentes», según el mismo testigo. Sin embargo, aunque las fuerzas de seguridad tardaron apenas «dos minutos» en llegar al lugar, allí ya no quedaba nadie. Al parecer, los contrincantes se esfumaron, escapando por el pasaje del ambulatorio, que comunica la calle Los Ciruelos con la Avenida del Deporte.

La Policía Nacional está ahora tratando de recabar información sobre lo sucedido, «a ver qué ha ocurrido en realidad, si ha habido agresión o heridos», indica un portavoz del Cuerpo, porque de momento nada se sabe a ciencia cierta sobre los motivos o el alcance de esta trifulca. Porque para unos testigos fue «una pelea espantosa entre pandilleros», pero para otros solo fue «un jaleíllo, un conflicto entre dos partes, enfrentadas con varas», según un comerciante que pudo ver lo que ocurrió.

En cuanto a la identidad o el origen de los implicados, tampoco hay consenso. Para unos eran «extranjeros, gente peligrosa» y para otros, «gente de aquí pero de otra etnia, clanes enfrentados».