Sanidad renovará los centros de salud de Los Castros y Cazoña por 3,2 millones

La Consejería de Sanidad renovará dos centros de salud en Santander: el de La Maruca (en la Avenida de Los Castros) y el de Cazoña. ... En el primero, las obras se centrarán en mejorar la eficiencia energética y el segundo se someterá a una rehabilitación integral. Las dos intervenciones sumarán 3,2 millones de euros y estarán financiadas con fondos europeos. Ya están aprobadas las dos contrataciones de obra. «El Consejo de Gobierno ha aprobado dentro del programa Pirep, el Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos, dos contratos de obras para la rehabilitación sostenible de los edificios públicos de estos dos centros de salud. El objeto del contrato es la realización de las obras para la mejora de la eficiencia energética, que conlleva obras diversas que pueden estar referidas a fachadas, ventanas, climatización», explica el consejero del área, César Pascual.

Así, en el centro de salud La Maruca (ubicado en Los Castros) se mejorará la eficiencia energética por un importe de 529.334 euros. Las actuaciones incluirán la instalación de un sistema de climatización eficiente, iluminación led, aislamiento térmico en fachadas y cubiertas y sistemas de control energético.

Esta intervención se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con fondos europeos NextGenerationEU y tiene como objetivo reducir el consumo energético del edificio en al menos un 30%, mejorar la comodidad de usuarios y profesionales y contribuir a la sostenibilidad del sistema sanitario.

Ampliar Centro de salud de Cazoña. Juanjo Santamaría

En cuanto a las obras en el centro de salud de Cazoña, están valoradas en 2.677.255 euros y se enfocarán en la reforma total. El proyecto consistirá, en concreto, en la renovación integral de las instalaciones de climatización, la sustitución de carpinterías exteriores, el aislamiento de envolventes térmicas y la mejora de los sistemas de ventilación. Estas mejoras permitirán una reducción «significativa» del consumo energético y también mejorarán las condiciones de habitabilidad para usuarios y profesionales. La actuación se financia también con cargo a los fondos NextGenerationEU y se enmarca en la estrategia de modernización de la red de centros de atención primaria del Servicio Cántabro de Salud.

La Marina, a la espera

Mientras estos dos centros de salud verán mejorada su eficiencia energética –y con ello, su temperatura tanto en verano como en invierno–, hay otros que siguen a la espera. Es el caso del centro de salud La Marina, en la calle Castilla, donde cada verano usuarios y pacientes lamentan las altas temperaturas que alcanza el edificio. El personal sanitario emite cada año quejas a la Gerencia del Servicio Cántabro de Salud y a Riesgos Laborales porque no es extraño que, en los días más calurosos, las consultas superen los 30 grados desde la primera hora de la mañana. Ante las quejas reiteradas año a año, en 2023 lograron que se instalaran ventiladores en las consultas, aunque lamentan que no es suficiente. Ocurre lo contrario en invierno, ya que los radiadores son antiguos y de hierro y no cubren las necesidades porque no tienen suficiente potencia, por lo que tanto trabajadores como pacientes pasan frío en el edificio.