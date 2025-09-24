Santander acogerá en noviembre la primera Feria Profesional de Hostelería

Santander albergará la I Feria Profesional de Hostelería, un encuentro que, del 10 al 11 de noviembre, dispondrá de más de 120 stands de negocios ... relacionados con el alojamiento y la alimentación de toda Cantabria. El anuncio lo ha hecho la alcaldesa, Gema Igual, junto a Eduardo Lamadrid, presidente de la AEHC (Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria), en el Palacio de Exposiciones, lugar que acogerá el evento dentro de dos meses. En concreto, en los salones El Sardinero con 2.660 metros cuadrados y Bahía, con 2.450, lo que da un espacio total de más de cinco mil metros cuadrados a los negocios que quieran estar presentes en la feria.

El horario será de 11 de la mañana a 8 de la tarde ambos días, con la entrada reservada a profesionales del sector, como ha explicado Lamadrid: «Es un espacio en el que se van a dar cita las mejores marcas y proveedores y que además será un lugar para compartir conocimientos y experiencias». Las entradas estarán disponibles a partir del 6 de octubre en la página web de la asociación.

Estos 120 stands son una representación de los más de 7.000 negocios de hostelería que hay en Cantabria, con un total de 25.000 trabajadores. «Esto da una idea de la capacidad y la fuerza que tiene nuestro sector ahora mismo», ha comentado Lamadrid.

La alcaldesa ha mostrado su apoyo a la iniciativa: «Animar también a la campaña que va a hacer la Asociación de Hostelería en comunidades autónomas limítrofes para que puedan venir también y nos posicionemos como esa feria del norte que sea punto de punto de encuentro en la región». Todo indica que el evento será un éxito, porque la reserva de stands está «casi completa», según Lamadrid. Este encuentro será bianual, para atraer el talento y el emprendimiento a la región por medio de la industria hostelera.