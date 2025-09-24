El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El presidente de la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria, Eduardo Lamadrid; la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y el concejal de Turismo, Fran Arias, presentan la I Feria Profesional de Hostelería. DM

Santander acogerá en noviembre la primera Feria Profesional de Hostelería

El encuentro, que se celebrará los días 10 y 11, acogerá más de 120 stands de diferentes negocios de toda Cantabria abiertos solo para profesionales del sector

Ignacio Serrano Garbayo

Ignacio Serrano Garbayo

Santander

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 13:21

Santander albergará la I Feria Profesional de Hostelería, un encuentro que, del 10 al 11 de noviembre, dispondrá de más de 120 stands de negocios ... relacionados con el alojamiento y la alimentación de toda Cantabria. El anuncio lo ha hecho la alcaldesa, Gema Igual, junto a Eduardo Lamadrid, presidente de la AEHC (Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria), en el Palacio de Exposiciones, lugar que acogerá el evento dentro de dos meses. En concreto, en los salones El Sardinero con 2.660 metros cuadrados y Bahía, con 2.450, lo que da un espacio total de más de cinco mil metros cuadrados a los negocios que quieran estar presentes en la feria.

