Santander acogerá el 7 de septiembre la Romería del Faro

Santander acogerá el próximo 7 de septiembre la Romería del Faro. Lo hace por segundo año consecutivo ya que la cita no se celebraba desde ... la pandemia. En esta edición habrá un mercado de artesanía, una exhibición de deportes tradicionales cántabros, actividades infantiles y música folclórica. Una «tradición santanderina» que ya forma parte de las fiestas populares de Cueto y que sirve «como punto de encuentro para los cántabros», reconoció este martes la alcaldesa de Santander, Gema Igual, que fue la encargada de presentar la programación del evento junto al consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros; la directora general de Cantur, Inés Mier; y el director gerente de la Fundación Caja Rural Burgos, Germán Martínez.

En cuanto a la programación, que se desarrollará en la campa del Faro, la alcaldesa explicó que combina lo tradicional con lo participativo y se abrirá a las 12.00 horas con la puesta en marcha del mercado de artesanía, que permanecerá abierto hasta las 21.00 horas. La zona infantil, abierta entre las doce y las ocho de la tarde, está pensada para que los niños «vivan la romería de forma plena», con hinchables, talleres y actividades diseñadas para fomentar su creatividad y su participación. Entre las doce y las dos se impartirán talleres infantiles y habrá sesiones de cuentacuentos, a cargo de grupos como Los Títiritinos o Pindiuco, «que acercan a los más pequeños a relatos y canciones inspirados en la tradición cántabra».

También la Escuela de Música Tradicional de Santander tendrá un papel protagonista en esa misma franja horaria. En paralelo, de doce a dos de la tarde, se celebrarán actividades de deporte rural, que muestran al público urbano unas prácticas que «durante siglos formaron parte de la vida cotidiana en los pueblos de Cantabria».

La parte musical y folclórica del programa se extenderá a lo largo de toda la jornada y contará con la participación de agrupaciones corales, rondas, piteros, grupos tradicionales y solistas que representan la riqueza y diversidad de la música popular de la región.

Desde primeras horas, la campa acogerá a los Coros y Danzas de Santander, el Coro Ronda La Esperanza de Requejo, los Piteros de Cueto y el Coro Ronda Altamira, junto a formaciones como Repande, Hermanos Cossío, Miguel Cadavieco, La Runfona o Casapalma, que cerrará el programa a última hora de la tarde.

Más actividades

En la Romería del Faro no habrá tiempo para el descanso. A las 13.00 horas tendrá lugar la visita de las autoridades, por lo que los coros, danzas y gaiteros participarán en un recorrido por la campa, visitando las actividades de deporte rural, el mercado y el escenario principal. La música de Requejo y los piteros acompañará ese momento que desembocará en uno de los gestos más característicos de la romería: el reparto del pincho de chorizo cántabro.

Así, habrá nuevos talleres infantiles, juegos a cargo del Arriero de los Juegos y un gran espectáculo de burbujas gigantes que «llenará la campa de colorido». Mientras tanto, el escenario acogerá a artistas y grupos que prolongarán la atmósfera festiva hasta el anochecer.

Igual también agradeció al Gobierno de Cantabria y a la Fundación Caja Rural de Burgos por su colaboración en la organización de esta fiesta, que también es posible gracias al Plan de Sostenibilidad Turística de Santander Norte Litoral – Costa Quebrada, financiado por la Unión Europea. Uno de los objetivos de este plan es recuperar las fiestas y tradiciones de los pueblos de la zona norte de Santander con la colaboración de los propios vecinos.

Por su parte, el consejero de Economía también se refirió a este evento y a sus actividades, que considera que son «muy importantes» porque potencian la región en materia económica y turística, mientras que la directora general de Cantur cree que esta romería une todas las costumbres y tradiciones de Cantabria.