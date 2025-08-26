El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La alcaldesa de Santander Gema Igual y el consejero de Economía Luis Ángel Agüeros posan en la plaza del Ayuntamiento de la capital cántabra junto al resto de autoridades y participantes de la Romería del Faro de Santander, que se celebrará el domingo 7 de septiembre. DM

Santander acogerá el 7 de septiembre la Romería del Faro

La ciudad recuperó el año pasado este evento, que no se celebraba desde la pandemia, y en esta edición habrá un mercado de artesanía, una exhibición de deportes tradicionales cántabros, actividades infantiles y música folclórica

Candela Gordovil

Santander

Martes, 26 de agosto 2025, 14:16

Santander acogerá el próximo 7 de septiembre la Romería del Faro. Lo hace por segundo año consecutivo ya que la cita no se celebraba desde ... la pandemia. En esta edición habrá un mercado de artesanía, una exhibición de deportes tradicionales cántabros, actividades infantiles y música folclórica. Una «tradición santanderina» que ya forma parte de las fiestas populares de Cueto y que sirve «como punto de encuentro para los cántabros», reconoció este martes la alcaldesa de Santander, Gema Igual, que fue la encargada de presentar la programación del evento junto al consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros; la directora general de Cantur, Inés Mier; y el director gerente de la Fundación Caja Rural Burgos, Germán Martínez.

