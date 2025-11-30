El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Un hombre pasea por la calle Paseo de Altamira, frente a la nueva placa, cambiada el pasado 21 de noviembre. Roberto Ruiz

Santander ya no tiene calles con nombres franquistas

El equipo de gobierno del PP cumple así con el mandato de la Fiscalía emitido el pasado marzo, que les exigía acatar la Ley de Memoria Histórica, aprobada hace 18 años

Candela Gordovil

Candela Gordovil

Santander

Domingo, 30 de noviembre 2025, 07:31

Comenta

Santander ya no tiene calles con denominaciones franquistas. Esto es así después de que los operarios del Ayuntamiento cambiaran las placas de la última calle ... que quedaba –de un listado de 16 en total–. Desde el pasado 21 de noviembre, General Dávila se llama Paseo de Altamira. Así, el equipo de gobierno del PP cumple con el mandato del fiscal delegado de Derechos Humanos y Memoria Democrática de Cantabria, Carlos Yáñez, que el pasado marzo dio un mes de plazo a la alcaldesa, Gema Igual, para que modificara el callejero franquista y cumplir con la Ley de Memoria Histórica, aprobada hace 18 años. En 2022 fue sustituida por la de Memoria Democrática, que es más amplia que la primera.

