El crucero Ventura, de la naviera P&O y con 288,6 metros de eslora, el pasado julio en Santander. Daniel Pedriza

Santander se consolida como puerto de cruceros, con 21 escalas este año

Las previsiones de la Autoridad Portuaria para 2026 contemplan ya una treintena de viajes de este tipo y 50.000 cruceristas, «lo que supondrá un nuevo hito»

Candela Gordovil

Candela Gordovil

Santander

Martes, 16 de septiembre 2025, 02:00

El pasado mes de junio, el Puerto de Santander ya valoró de forma muy positiva los datos que manejaban respecto al turismo de cruceros de ... cara a este año. Y ahora, cuando ya ha finalizado la temporada alta de los meses de verano, esos buenos presagios se confirman. Y es que Santander se consolida como puerto de cruceros, con dieciocho escalas en lo que va de año, más otras tres en los próximos meses, 21 en total, lo que supone una cifra «histórica», explica el presidente de la Autoridad Portuaria, César Díaz.

