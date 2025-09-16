Santander se consolida como puerto de cruceros, con 21 escalas este año

El pasado mes de junio, el Puerto de Santander ya valoró de forma muy positiva los datos que manejaban respecto al turismo de cruceros de ... cara a este año. Y ahora, cuando ya ha finalizado la temporada alta de los meses de verano, esos buenos presagios se confirman. Y es que Santander se consolida como puerto de cruceros, con dieciocho escalas en lo que va de año, más otras tres en los próximos meses, 21 en total, lo que supone una cifra «histórica», explica el presidente de la Autoridad Portuaria, César Díaz.

A pesar de que los datos son buenos, el Puerto santanderino no toca techo, ya que las previsiones para 2026 son aún mejores. Ya hay previstas treinta escalas y 50.000 cruceristas, «lo que supondrá nuevamente un nuevo hito, tanto en número de escalas como en cruceristas». Por eso, desde la Autoridad Portuaria, explica Díaz, «estamos comprometidos con hacer de la región un destino sostenible, sólido y atractivo para los cruceristas y, al mismo tiempo, cómodo para las navieras». Todo esto a través de Santander Cruise Deluxe –la marca cántabra para la captación del turismo de cruceros formada por el Puerto, el Ayuntamiento de Santander y el Gobierno de Cantabria.

Las cifras 30 escalas tiene confirmadas el Puerto para el año que viene, nueve más que en 2025 18 cruceros han pasado ya por la capital cántabra en lo que va de año 1.114 pasajeros llegaron a principios de septiembre a Santander a bordo del Oceanía Vista

Uno de los últimos cruceros que atracó en el Puerto de Santander, a principios de septiembre, fue el Oceanía Vista, de la naviera Oceanía Cruises y consignado por Noatum. A bordo llegaron 1.114 pasajeros y 767 tripulantes. La mayoría de ellos norteamericanos –más de la mitad–, aunque también había canadienses, ingleses y australianos. Debido a que era la primera vez que ese barco hizo escala en la capital cántabra, los diferentes representantes de Santander Cruise Deluxe entregaron la metopa –una placa decorativa– al capitán del crucero. Lo mismo ocurrió en agosto con el crucero Borealis, que atracó por primera vez en la ciudad con 1.198 pasajeros y 623 tripulantes a bordo.

El balance que hizo el presidente del Puerto el pasado junio coincidió con la organización del 'fam trip' , un viaje para que los profesionales del sector se familiarizaran con este destino. El objetivo que buscaban desde Santander Cruise Deluxe y la naviera de lujo norteamericana SilverSea, organizadores del encuentro, era que los participantes conocieran «de primera mano la experiencia de la comunidad autónoma como destino turístico». Para ello, visitaron algunos de los principales atractivos de Cantabria, además de la oferta hotelera y gastronómica, con la vista puesta en el impulso del turismo de cruceros en el puerto de la capital, tal y como se contempla en el Plan Estratégico 2030.

«Estamos comprometidos con hacer de nuestra región un destino sostenible y atractivo» César Díaz Presidente de la Autoridad Portuaria de Santander

Promoción

Esta no es la única actuación de promoción que se va a promover. Así lo explica Díaz: «Estamos realizando numerosas actividades de promoción destinadas a convertirnos en el puerto de referencia en cruceros premium del norte de España, participando en las principales ferias del sector como Seatrade Miami o Seatrade Europa. Además, somos miembro de asociaciones como Cruise Line International Association (CLIA), la más grande del mundo dedicada a la promoción y expansión de cruceros con acceso a las grandes navieras; o Cruise Europe, la principal asociación de los puertos del norte y de la zona atlántica de Europa».