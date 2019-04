Santander despacha el último pleno de la legislatura en veinte minutos y sin debate Imagen del escueto pleno celebrado esta mañana en el Ayuntmaiento de Santander. / DM Por no haber, no ha habido ni palabras de despedidas para los concejales que ya se sabe que no seguirán ANA DEL CASTILLO Santander Lunes, 29 abril 2019, 14:06

En unos escasos veinte minutos, sin alusiones al resultado electoral y con pocas ganas. Así ha despachado la corporación del Ayuntamiento de Santander esta mañana el último pleno de la legislatura, donde no se ha debatido ninguno de los catorce puntos del orden del día. Tampoco las tres mociones de Ganemos Santander Sí Puede. Por no haber, no ha habido ni palabras de despedida para los concejales que no volverán a levantar la mano en el salón de plenos del consistorio. Nada. Solo caras largas.

La sesión comenzaba a las nueve en punto y tras la aprobación de las actas de sesión anteriores, la alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha dado paso directamente al sorteo para la designación de los miembros de las mesas electorales para las elecciones locales, autonómicas y al Parlamento Europeo del próximo 26 de mayo.

En el área de Hacienda se ha aprobado un expediente de modificación del presupuesto por crédito extraordinario y se ha dado cuenta del plan anual de control financiero. Y, en materia de Urbanismo, se ha aprobado -de manera provisional- una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) relativa a «edificios disconformes con planeamiento y a ascensores en edificios existentes». Solo en este punto hubo un amago de debate al intervenir la concejala de Ganemos Santander Sí Puede, Tatiana Yáñez, para referirse al derrumbe del edificio de la calle del Sol, ante lo que el concejal de Urbanismo, César Díaz, se ha limitado a acusarla de mentir en sus argumentación. Y ya. Hasta ahí la disputa.

También se ha procedido a la aprobación definitiva del cambio de categoría de la antigua residencia de mayores de la Fundación Caja Cantabria, ubicada en Cazoña, para uso universitario, como ya avanzó este periódico hace unos días. En este punto, PP, PRC y David González han votado a favor y el resto se ha abstenido.

Con la abstención de toda la oposición y el voto favorable de PP y de David González, se ha aprobado la modificación del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico-Artístico del Sardinero, que afecta a la Calle Duque de Santo Mauro nº 9, a propuesta de Real Estate Cervera, S.L.

Y por unanimidad se han aprobado las bases reguladoras de subvenciones de bono-taxi para personas con discapacidad y dificultades para el uso del transporte urbano colectivo. «El objetivo es favorecer el desplazamiento de estas personas mediante ayudas individuales para disfrutar de los mismos derechos que el resto de ciudadanos», ha dicho Yáñez. La concejala de Ganemos Santander Sí Puede ha leído las tres iniciativas que planteaba sin que se haya debatido ninguna de ellas, que han sido rechazadas por los concejales del PP y David González, con la abstención de la oposición, entre la que no se encontraba el concejal no adscrito Antonio Mantecón, por encontrarse de baja.

Únicamente Cora Vielva ha apoyado con su voto la moción de Yáñez en la que reclama la retirada de las máquinas destructoras de papel de las dependencias municipales; mientras que solo ella ha votado a favor de la entrega a la Fiscalía de la documentación de relacionada con el servicio de limpieza viaria y de que no se llegue a pactar con Vox un acuerdo de investidura.