«Santander está de moda no solo por el turismo, también por las inversiones»

-En verano las playas de la ciudad están saturadas y no hay aparcamiento. ¿El modelo de ciudad de su gobierno está más pensado para ... los turistas que para los vecinos?

-No sé qué significa gobernar para los que nos visitan y gobernar para los santanderinos. Los turistas generan mucha economía y muchos puestos de trabajo. Esa división es torticera para enfrentar a unos contra otros. Los turistas son imprescindibles en esta ciudad, todos tenemos amigos o familiares que trabajan en hostelería o en el comercio. Que la ciudad esté de moda no solamente significa que venga gente de vacaciones. Está de moda porque los inversores se fijan en Santander para invertir. Y hay diferentes tipos de turismo. El de negocios o el MICE suponen reuniones y congresos durante todo el año en el Palacio de La Magdalena, en el Palacio de Exposiciones o en cualquier hotel, con un impacto económico que se reparte en medios de transporte, en guías oficiales de turismo, en traductores, en empresas de sonido e imagen, en restaurantes, en hostelería, en bares, en comercios...

-Pero el problema de saturación sigue existiendo y requiere medidas.

-Debemos conocer cuál es la carga real de la ciudad, porque uno de los problemas son esas viviendas de uso turístico que no tenemos controladas. Y, luego, que en Santander en verano haya atascos o cueste aparcar, pues bendito sea, porque el turismo sostenible trae mucho negocio y estamos trabajando con varias palancas, como poner en valor el Parque Litoral Norte dentro del ámbito del Geoparque de la Unesco, con un plan de sostenibilidad de 4 millones de euros municipales. También hemos puesto en marcha la Ruta de Industrias para que los turistas no solamente vayan por el Paseo Pereda y por La Magdalena. Eso es hacer una ciudad sostenible. Antes de negarnos a todo, cerrar la ciudad y que no venga nadie, lo que hacemos es diversificar las estancias o las temporadas del año a las que se puede venir. Eso hace que Santander esté de moda, pero no solo para el turismo, también para otras muchas cosas.