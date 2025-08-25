El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La calle Peña Herbosa es una de las incluidas en la Zona de Bajas Emisiones. Juanjo Santamaría

Santander da un paso más para poner en marcha a final de año la Zona de Bajas Emisiones

La Junta Local del Ayuntamiento aprueba el proyecto y la ordenanza | A partir de ahora, se abre un plazo de diez días para la presentación de enmiendas en la Comisión de Desarrollo Sostenible

Ángela Casado

Ángela Casado

Santander

Lunes, 25 de agosto 2025, 12:59

Un paso más cerca de que la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Santander sea una realidad. La Junta de Gobierno Local ha aprobado este ... lunes tanto el proyecto (redactado por la empresa WSP-Apia) como la ordenanza reguladora y la delimitación para esta ZBE. La previsión es que entre en vigor definitivamente a finales de año y, de hecho, debe ser así, ya que la Unión Europea obliga a que los núcleos de población de más de 50.000 habitantes lo implanten antes de 2026 -en un primer momento marcó 2023, pero amplió el plazo porque muchas ciudades no llegaron a tiempo-.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Peinado acelera para procesar a Begoña Gómez tras el portazo del Supremo para llegar a Moncloa
  2. 2

    El adiós al estadio más antiguo de España
  3. 3

    El senderista de 64 años fallecido ayer tras despeñarse en la ruta entre Urdón y Tresviso es santanderino
  4. 4

    «Nuestra mayor preocupación en Bridgestone son las ventas, si no remontan esto es el declive»
  5. 5

    «España ardiendo y sin medios y aquí nos reunimos 200 personas de buen rollo y traen hasta helicópteros»
  6. 6

    La fiesta ilegal en la cantera de Roiz continúa por tercer día consecutivo
  7. 7

    Una red de carreteras millonarias para Cantabria
  8. 8

    «Santander es mil veces mejor que Mónaco, que Niza, que cualquier sitio. Es maravillosa»
  9. 9 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  10. 10

    Diez claves para entender el futuro aparcamiento de autocaravanas de Mataleñas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Santander da un paso más para poner en marcha a final de año la Zona de Bajas Emisiones

Santander da un paso más para poner en marcha a final de año la Zona de Bajas Emisiones