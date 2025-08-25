Santander da un paso más para poner en marcha a final de año la Zona de Bajas Emisiones

Un paso más cerca de que la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Santander sea una realidad. La Junta de Gobierno Local ha aprobado este ... lunes tanto el proyecto (redactado por la empresa WSP-Apia) como la ordenanza reguladora y la delimitación para esta ZBE. La previsión es que entre en vigor definitivamente a finales de año y, de hecho, debe ser así, ya que la Unión Europea obliga a que los núcleos de población de más de 50.000 habitantes lo implanten antes de 2026 -en un primer momento marcó 2023, pero amplió el plazo porque muchas ciudades no llegaron a tiempo-.

Tras esta primera aprobación de la ordenanza en Junta de Gobierno, aún quedan pasos por delante para su implantación. Como explica el concejal de Movilidad Sostenible, Agustín Navarro, de acuerdo con el proceso de tramitación, el texto se remitirá ahora a la comisión de Desarrollo Sostenible para que el resto de los grupos políticos puedan presentar enmiendas, que serán estudiadas y votadas antes de dar paso a la aprobación inicial en Pleno. A partir de ahí, se publicará en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) y se abrirá un plazo de 30 días para la formulación de nuevas alegaciones. Si no se presentan, la ordenanza se dará por definitiva en el siguiente Pleno.

Además de aprobar la ordenanza, la Junta de Gobierno también ha dado luz verde al proyecto que delimita el área de influencia de la Zona de Bajas Emisiones y los detalles de la regulación. De acuerdo con esta planificación, la ZBE afectará a vehículos con etiqueta A (anteriores a 2006 en el caso de vehículos de gasoil y anteriores a 2001 si se trata de gasolina) aunque habrá excepciones. La norma no afectará a residentes; trabajadores del área de influencia; propietarios de garajes (que dispondrán de dos permisos); vehículos de personas con discapacidad; motos; vehículos de servicios o empresas; taxis; y a los coches que hagan uso de los dos parkings públicos ubicados en la zona. Para este último caso, los conductores tendrán un tiempo de unos 30 minutos para entrar y salir en caso de no encontrar plaza de aparcamiento.

En cuanto al área que formará la ZBE, se trata de un perímetro de 2,5 kilómetros y 200.000 metros cuadrados -lo que supone el 0,6% de la superficie total de Santander- en la zona del Ensanche, donde residen 5.900 personas. En concreto, será el área delimitada por las calles Lealtad, Rualasal, Santa Lucía, Sol, Casimiro Sainz y Paseo Pereda.

Este proyecto se incorporará a la ordenanza reguladora de la ZBE y también se presentará a los grupos políticos, que tendrán un periodo de alegaciones antes de que el proyecto se debata en Comisión y se lleve al Pleno para su aprobación inicial. La tramitación continuará con la publicación en el BOC, periodo de alegaciones y elevación al Pleno para su aprobación definitiva.