La alcaldesa pasa con una corona de laurel para colocarla en el monumento a los fallecidos, flanqueada por los cuerpos policiales y los bomberos. Roberto Ruiz

Santander recuerda a las víctimas del Machichaco

El 3 de noviembre de 1893 explotó en la bahía el vapor cargado de dinamita, dejando tras de sí 590 personas fallecidas y más de 2.000 heridos, además de destruir gran parte de la capital cántabra

Lunes, 3 de noviembre 2025, 19:48

aSntander ha recordado este lunes, por el 132 aniversario de la tragedia, a las víctimas del Cabo Machichaco, el buque que explotó en la ... bahía el 3 de noviembre de 1893 y que provocó la muerte de 590 personas. El homenaje, que se ha realizado junto al monumento a las víctimas, ha consistido en una ofrenda floral y una oración por los desaparecidos ese fatídico día, en el que el vapor atracó en la bahía santanderina cargado de explosivos.

