Santander recuerda a las víctimas del Machichaco

aSntander ha recordado este lunes, por el 132 aniversario de la tragedia, a las víctimas del Cabo Machichaco, el buque que explotó en la ... bahía el 3 de noviembre de 1893 y que provocó la muerte de 590 personas. El homenaje, que se ha realizado junto al monumento a las víctimas, ha consistido en una ofrenda floral y una oración por los desaparecidos ese fatídico día, en el que el vapor atracó en la bahía santanderina cargado de explosivos.

Al acto han asistido autoridades como la alcaldesa de Santander, Gema igual, la presidenta del Parlamento de Cantabria, María José González Revuelta, el delegado del Gobierno, Pedro Casares, y el presidente de la Autoridad Portuaria, César Díaz, además del responsable de la Real Asociación Cabo de Machichaco, Pedro Blanco.

En este 132 aniversario de la tragedia, que se ha celebrado junto al monumento en memoria de las víctimas del Machichaco, en la calle Calderón de la Barca, se ha realizado una ofrenda floral y una oración por los fallecidos a cargo del obispo de la Diócesis de Santander, Arturo Ros.

En 1893 el vapor Cabo Machichaco llegó a Santander cargado con unas 1.700 cajas de dinamita y 20 botellas de ácido sulfúrico que causaron el desastre

Además se ha colocado una corona de laurel junto al monumento y la Banda Municipal de Santander ha interpretado varias piezas musicales.

En el acto también han estado presentes miembros de la Corporación santanderina, así como otras autoridades civiles y militares y representantes del Cuerpo de Bomberos, Policía Local y Policía Nacional.

En 1893 el vapor Cabo Machichaco llegó a Santander cargado con unas 1.700 cajas de dinamita y 20 botellas de ácido sulfúrico, además de casi 1.000 toneladas de material siderúrgico, y aunque estaba prohibido el atraque de buques cargados con dinamita en el puerto, fondeó en el muelle de Maliaño, de la capital cántabra.

Allí es donde se provocó el desastre, cuando la proa del barco estalló llevándose la vida de 590 personas e hiriendo a más de 2.000, además de destruir una gran parte de la capital cántabra.