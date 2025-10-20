El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Vista aérea del Sardinero, el espacio que comprende todo el terreno que va desde La Magdalena hasta Mataleñas. Javier Cotera

El Sardinero llama a su revitalización

Vecinos, comerciantes y hosteleros coinciden en el mal diagnóstico de un enclave al que urge aplicar un tratamiento apropiado; «es preciso un proceso de reavivamiento que combine la modernización y la preservación»

Nacho González Ucelay

Nacho González Ucelay

Santander

Lunes, 20 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Símbolo de una época de riqueza, lujo y ostentación, liceo de distinción y elegancia, orgullo de Santander y los santanderinos, de todos los cántabros, ... regio, aristocrático, señorial, El Sardinero, todo cuanto abarca ese espacio sinigual que va de La Magdalena a Mataleñas, está sumido en una depresión. Se la han diagnosticado sus gentes, sus habitantes, sus empresarios, sus comerciantes, sus hosteleros, sus visitantes habituales, que presienten que, de no aplicarse el tratamiento apropiado, esa enfermedad acabará borrando la huella, hoy todavía visible, de una transformación que hace un siglo cambió no solo el paisaje sino también la identidad misma de la ciudad.

