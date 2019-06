El secretario de Estado de Medio Ambiente no aclara ahora si habrá o no rellenos en La Magdalena tras el verano Estado actual de los diques / Roberto Ruiz Hugo Moran confía en alcanzar una solución técnica «razonable», mientras la alcaldesa insiste en que Costas ha anunciado que se van a frenar los rellenos DM . Santander Lunes, 24 junio 2019, 15:47

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, confía en alcanzar una solución técnica «razonable» para la playa de La Magdalena conciliando la postura del Gobierno de Cantabria y del Ayuntamiento de Santander. Morán se ha pronunciado así en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo a preguntas de los periodistas sobre la situación de los espigones de la Magdalena, una obra que lleva paralizada prácticamente un año, y de la actuación en esa playa. Sus palabras llegan después de que se conociera que la Demarcación de Costas ya ha anunciado que no seguirá rellenado de arena la playa y que habrá que elegir entre tener una playa tal como la ha conocido en las últimas cuatro décadas -lo que pasa por aceptar las escolleras- o renunciar a la anchura de la playa actual porque, si se quitan los diques, «el estado natural» de ese punto de la costa no es un arenal.

Sin embargo, hoy, Moran, aunque ha dicho que no habrá rellenos en verano, no ha aclarado si habrá o no más aportes de arena en el futuro. En este sentido, ha señalado que «en principio» en los tres meses del periodo estival «no se acometen actuaciones» en el arenal, ni en éste ni en otros del país, y ha confiado que en ese tiempo se pueda llegar a una solución para la estabilización de las playas de Peligros, La Magdalena y Bikinis.

Hoy mismo, la alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha asegurado que la Secretaria de Estado de Medio Ambiente le ha comunicado por carta que «no va a haber rellenos» en la playa de La Magdalena por lo que, si se retiran el dique construido y no se concluye esa obra, se dejará evolucionar esta zona costera hacia su estado natural.

Ver más Fuentes-Pila seguirá exigiendo que se rellene La Magdalena y se quite el dique

Para Igual, «es más que dramático todo esto» porque «la carta es muy clara y nos dice que no va a haber rellenos» y, de no hacerlos, con los diques concluidos se mantendría el arenal en su estado actual, pero sin ellos, con el tiempo, sería una zona sin arena y rocosa.

La alcaldesa ha indicado que el pasado viernes se puso en contacto por carta con Morán para decirle que la decisión de no hacer rellenos «era una noticia muy mala para la ciudad de Santander» y que tiene «muchísimas repercusiones tanto sociales, como económicas, como turísticas, como medioambientales».

Por ello, en su misiva, la regidora municipal le solicitó una reunión «formal» aunque ha avanzado que, aprovechando que Morán está hoy en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), «vamos a hablar sobre esa reunión que queremos mantener» y que desde el Ayuntamiento quieren que se produzca «cuanto antes».

El secretario de Estado ha abogado por establecer una respuesta para ese arenal «que sea la más razonable» y «que dé satisfacción, en la medida de lo posible» al Ayuntamiento -que quiere mantener los diques, aunque el acuerdo con Ciudadanos van en dirección contraria- y al Ejecutivo regional que abogó por retirarlos.

«La voluntad del Ministerio es que esto no pase por dar razón a unos o quitar a otros», ha subrayado Morán, quien ha dicho que durante el verano «normalmente» no se ejecutan acciones en zonas de playa o baño, al ser preguntado sobre los rellenos de arena en la Magdalena.

Según ha añadido, desde el Ministerio para la Transición Ecológica se ha trasladado a la alcaldesa de Santander, Gema Igual, que había solicitado cuáles son las alternativas para la playa, que el estudio del CEDEX puso de manifiesto que «sólo» hay dos opciones: concluir los espigones o hacer aportaciones regulares de arena, que implica «una deriva por el efecto sumidero hacia la canal del Puerto».

«Ni uno ni otro son en ningún caso las respuestas definitivas ni muchísimo menos, era sencillamente la traslación de lo que el informe CEDEX deja de manifiesto», ha precisado, al tiempo que ha recordado que existe un acuerdo con la Universidad de Cantabria para realizar un estudio de las dinámicas del conjunto de la Bahía, en la cual participa también el Ayuntamiento.

Además, Morán ha explicado que, al ser un proyecto «ejecutado en parte», licitado y adjudicado, si hubiese «una reconsideración» del proyecto, la empresa adjudicataria tendría derecho a indemnizaciones porque el proyecto no se culmina.

El pacto con Ciudadanos

La decisión del departamento de Medio Ambiente queda enfrentada con el acuerdo de pacto de gobierno entre PP y Cs, en el que se había acordado pedir la retirada del dique construido y que la playa se continuase rellenando como había ocurrido hasta ahora.

La alcaldesa ha insistido hoy en que en el actual equipo de gobierno hay un pacto por el que se va a solicitar de manera formal, que todavía no se ha hecho, la retirada de las escolleras, «exigiendo el mantenimiento de la playa». Igual ha lamentado que «ahora eso se ha modificado» al decir Medio Ambiente que no hará rellenos. «Ya he mantenido una reunión con el señor Ceruti en donde lo que les estoy diciendo, además de ser mi opinión, es la de él», ha añadido.

«Vamos a solicitar esa reunión, en donde vamos a exponer que queremos alternativas y la garantía del relleno de la playa» porque «»los santanderinos quieren que haya playa y por eso seguiremos luchando porque haya playa«, ha enfatizado la alcaldesa.