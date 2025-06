«Siempre voy a estar en desacuerdo en cosas con Buruaga, pero nunca he tenido mala relación con ella»

-El PP tuvo que cambiar su filosofía de no incluir alcaldes en la lista electoral autonómica porque usted pidió ser diputada. «El Ayuntamiento debe ... tener voz en el Parlamento de Cantabria», dijo. Sin embargo, en dos años solo ha intervenido dos veces. Una para hablar de violencia de género y otra sobre el comercio cántabro. ¿Por qué no ha llevado y defendido más temas de Santander en el Parlamento?

-Porque hay un equipo de trabajo. Hay diputados que tienen la única labor de ser diputados, mientras que yo tengo agenda, actos y cometidos como alcaldesa de Santander. Además, cuando nos hemos repartido las tareas a mí me ha tocado el comercio, y como en ese área se hace todo bien y la oposición no quiere que yo intervenga, no ha habido interpelaciones o mociones.

-Cada vez tiene una presencia mayor en el PP nacional. Es vicepresidenta de la Federación Española de Municipios y Feijóo le ha encargado la ponencia de los estatutos del Congreso. ¿Le ha pedido él que dé un paso adelante en el partido?

-Formar parte de un partido político es arrimar el hombro y estar donde puedes aportar algo o donde te pidan. ¿Cómo voy a decir que no a Alberto Núñez Feijóo? Le agradezco esa confianza en este momento tan crucial para España.

-¿Tiene aspiraciones políticas más allá del Ayuntamiento? ¿Se ve como presidenta del PP de Cantabria?

-En política no me niego a nada, pero nadie va a ser dueño de mis palabras. Iremos viendo cómo se desarrollan los acontecimientos. Ya dije que no me presentaría para ser alcaldesa y luego me tuve que callar porque lo hice.

-¿Ha mejorado su relación con María José Sáenz de Buruaga durante esta legislatura?

-Nunca he tenido mala relación con ella. Otra cosa es que siempre voy a estar en desacuerdo en cosas. Por ejemplo, el Gobierno de Cantabria le ha dado mucho a Santander, pero yo voy a ir pedirle más, le diré a la presidenta que nos dan poco y ella me contestará que ya nos dan mucho. Pero eso es lo habitual y lo normal.

-En la época de Pablo Casado al frente del PP no estaba muy de acuerdo con ella políticamente.

-No me llevo mal con ella, pero siempre habrá diferencias, como las tengo con mi madre, con mi marido o con mi hija.