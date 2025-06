Trabajadores y vecinos de Candina critican la suciedad del polígono: «No se acuerdan de esta zona»

El escritor cántabro Alberto Santamaría relata en las páginas de su libro 'Barrio Venecia' cómo fue su vida familiar en esta zona de Santander, erigida ... por la fabrica Candina, cuyo cierre sumió a este barrio, ubicado en medio del polígono, en la pobreza. «Este punto siempre ha estado muy abandonado, al no ser un lugar de tránsito. Eso siempre ha generado una sensación de desamparo entre los que vivíamos allí porque nunca ha tenido una atención específica», recuerda el autor en un momento en el que los vecinos de ese mismo barrio comparten la misma sensación. «Aquí vive y trabaja gente. Que se note», comenta Candela, que reside junto a la escuela infantil que hay a la entrada del polígono, en cuya entrada «a veces duermen personas sin hogar» que no pernoctan en el centro de acogida Princesa Letizia, que está en la avenida Candina. Habla de falta de limpieza, de abandono y de inseguridad. Una opinión que comparten también los trabajadores del entorno.

Así se encuentra uno de los edificios ubicados a la entrada del polígono, que según cuentan los vecinos y trabajadores, se ha convertido en un vertedero. Juanjo Santamaría Residuos fuera de los contenedores. Juanjo Santamaría La estampa de los contenedores rotos con basura por fuera se repite en diferentes puntos. Juanjo Santamaría El Ayuntamiento va a ponerse en contacto con la propiedad de este edificio abandonado para que proceda a vallarlo. Juanjo Santamaría 1 /

Todos ellos apuntan, como uno de los mayores problemas actuales, a un edificio que se encuentra justo a la entrada del polígono. «Lleva abandonado más de veinte años. Vinieron a desmontar toda la maquinaria que había dentro, pero al quedarse abierto, se ha ido llenando de suciedad y basura. Y eso que hace no tanto que lo limpiaron por encima. Pero da igual. Lo peor es que se ha colado gente y okupas. A los que trabajamos aquí no nos hace gracia, pero a los vecinos lógicamente mucha menos».

El equipo de gobierno del PP, al que cuestionó por este asunto El Diario Montañés, se puso en contacto con la gerencia de los empresarios del polígono para conocer este asunto. Según explican, no han recibido quejas. Además, el inmueble abandonado «no es de titularidad municipal» pero el Ayuntamiento va a intentar ponerse en contacto con la propiedad para que procedan a vallarlo.

Basura y contenedores rotos

Lo cierto es que un simple recorrido por el polígono constata las quejas de trabajadores y vecinos en lo que se refiere a la falta de limpieza: latas por el suelo, contenedores de basura desbordados y en algunos casos rotos, restos de residuos fuera de los depósitos e incluso una especie de vertedero con muebles y neumáticos abandonados al principio de la calle Gerardo de Alvear. «Viene gente de fuera del barrio y deja aquí los escombros. No entendemos nada. Es una queja constante y generalizada y la limpieza brilla por su ausencia. Hay alcantarillas rotas que llevan meses con una tabla. Lo raro es que no se haya roto una pierna alguien», añade Candela, que espera que estas reivindicaciones lleguen a donde «tienen que llegar y se nos haga un poco de caso».

Un grupo de trabajadores del polígono, que prefieren no decir su nombre, entienden «perfectamente» las quejas de los vecinos del Barrio Venecia. «Nosotros no vivimos aquí y nos parece una vergüenza, no me quiero imaginar a los que sí residen en esta zona. Es cierto que al barrendero se le ve pasar pero lo de los contenedores no tiene nombre. Da la sensación de que hay zonas más importantes que otras».

Lo último que anunció el Ayuntamiento sobre este polígono fue en enero. Entonces, explicaron que se iba a completar la pavimentación de la calle Peña Labra, en el polígono, para «facilitar la operatividad de las empresas del entorno».