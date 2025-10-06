El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Jorge Bustos, durante el programa Herrera en Cope. DM

«El trabajo del periodista es distinguir la verdad de la mentira y lo sustancial de lo accesorio»

Jorge Bustos emite este martes desde el Palacio de Festivales, junto a Carlos Herrera y Alberto Herrera, el programa matinal 'Herrera en Cope'

Lucio V. Del Campo

Lucio V. Del Campo

Santander

Lunes, 6 de octubre 2025, 18:45

Comenta

Jorge Bustos protagonizará este martes junto a Carlos Herrera y Alberto Herrera el programa 'Herrera en Cope' desde el Palacio de Festivales. El periodista es ... un enamorado de la 'Tierruca' y del Parque de la Naturaleza de Cabárceno, donde conoce a los osos pardos «casi por su nombre». Bustos (Madrid, 1982) recala en Santander para hablar de actualidad política, con el objetivo de «desenmascarar a los impostores». «Hay polarizadores que confunden conscientemente y nuestro deber es señalarlo», señala este lunes a El Diario Montañés desde el aeropuerto de Barajas a media hora de coger un avión con destino al Seve Ballesteros.

