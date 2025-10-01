Una trifulca familiar acaba con un matrimonio y su hijo de 17 años detenidos en Santander La Policía Local acudió a la calle Madre Soledad después de que un ciudadano diera el aviso tras ver empujones, golpes y zarandeos

A.G.Z Santander Miércoles, 1 de octubre 2025, 11:47

Una trifulca familiar en la calle Madre Soledad, en Santander, acabó este martes con un matrimonio y su hijo menor, de 17 años, detenidos tras agredirse entre ellos. La pelea se inició sobre las 13.40 horas por motivos personales en plena vía pública con gritos, empujones, golpes y zarandeos y, al verlo, un ciudadano decidió llamar a la Policía Local.

El marido, de 49 años, fue interceptado cuando conducía su vehículo después de irse del lugar y terminó negándose a someterse a una prueba de alcoholemia de forma repetida y «tajante», según explican fuentes de la Policía Local de Santander. Por todo ello, el hombre fue detenido como presunto autor de un delito de violencia de género por la agresión y por dos delitos contra la seguridad vial: uno por negarse a la prueba y otro por conducir bajo los efectos del alcohol. Además, su vehículo fue retirado por una grúa al depósito de Ojaiz.

La mujer de 45 años y el menor también fueron detenidos, en ambos casos por presuntos delitos de violencia doméstica.