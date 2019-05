Unidas por Santander rechaza el proyecto de Puertochico y las propuestas «de escaparate» Infografía del proyecto presentado por el Ayuntamiento / dm La formación considera que «no todo se concentra en el frente marítimo ni mucho menos» y critica la falta de UN PGOU que regule el urbanismo en la capital cántabra PILAR GONZÁLEZ RUIZ Santander Martes, 7 mayo 2019, 15:31

Desde el Ayuntamiento de Santander se anunció como uno de los principales proyectos de transformación urbanística para la ciudad. Modernizar el frente marítimo y crear «nuevos espacios para las personas» es la meta que plantea la alcaldesa y candidata a la reelección, Gema Igual, con la reordenación de la dársena de Puertochico.

1,5 millones de euros destinaría el consistorio a crear una nueva zona de paseo y esparcimiento para los santanderinos y turistas, con zonas verdes en la parte intermedia del malecón y áreas de ocio con tumbonas y bancos, con unos principios muy similares a los que se aplicaron en Gamazo. Así se haría en toda la dársena, que comienza justo después del Club Marítimo de Santander y concluye en el extremo de la estructura.

Una propuesta que desde Unidas Santander se ha valorado como «un despropósito» resultado de «planificar sin plan alguno». Una visión que se suma a la «gravedad», dicen, de que la ciudad no tenga Plan de Ordenación Urbana (PGOU) en este momento por lo que instan a la alcaldesa a acelerar la presentación y aprobación del mismo «sin que los parches de pompa e inauguración cieguen sus ojos electorales».

La confluencia, formada por Izquierda Unida, Podemos, Santander Sí Puede y Equo, afirma que la propuesta presentada «no deja de ser más de lo mismo, más de lo que no nos hemos hartado de reivindicar en estos años de legislatura: las modificaciones a un plan obsoleto no dejan de ser parches parciales que no construyen ciudad y que dificultan una visión global de la ciudad que queremos y que necesitamos», ha criticado Ainara Bezanilla.

«Las grandes obras de decoración», señalan desde Unidas Santander, no son la prioridad de los barrios de la ciudad y agrega que «no todo se concentra en el frente marítimo ni mucho menos», ni en tratar a Santander como «un escaparate».

El nuevo plan general por el que apuesta Unidas por Santander contemplaría principios básicos del urbanismo social que conserve la identidad de la ciudad, en la que elementos como la iluminación, el mobiliario urbano y el diseño se planteen específicamente para Santander, respetando las características de los barrios.

«Hay muchos asuntos pendientes como para frivolizar con el proyecto presentado en Puertochico», apostilla Unidas por Santander, que pretende mantener los empleos y que no se conviertan las calles «en meros lugares de tránsito».