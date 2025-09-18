Varias calles se cerrarán al tráfico este domingo por la celebración del Triatlón Ciudad de Santander Los cortes afectarán a una amplia zona entre el centro y El Sardinero de las 06.00 a las 15.30 horas | En algunas vías se prohibe aparcar desde las 16.00 horas del sábado

La zona de Gamazo estará afectada por cortes de tráfico por la celebración del Triatlón.

Blanca Carbonell Santander Jueves, 18 de septiembre 2025, 12:43 | Actualizado 13:01h.

La celebración del Triatlón Ciudad de Santander, este próximo domingo, tendrá una importante repercusión en el tráfico de la ciudad, dado que será necesario a cerrar varias calles entre el centro y El Sardinero. También estarán afectados algunos carriles bici y habrá restricciones al estacionamiento.

Por eso los ciudadanos que necesiten desplazarse en vehículo entre el norte y el sur de la ciudad, y viceversa, deberán hacerlo a través de las calles Bajada San Juan, Caleruco y Albericia.

Cortes de 6.00 horas a 15.30 horas

De 06.00 a 15.30 horas se cortará la circulación en Gamazo, entre las calle Castelar y Severiano Ballesteros.

Cortes de 8.30 horas a 13.30 horas

De 08.30 a 13.30 horas, se cortarán los viales Severiano Ballesteros (desde Gamazo hasta la playa de Los Peligros); La Unión (entre Reina Victoria y Gamazo); Castelar (de Puertochico a Reina Victoria); la zona marítima del Paseo de Pereda (entre la rotonda y Puertochico); el Túnel Botín en dirección Sardinero (desde la calle Antonio López hasta la rotonda del Paseo de Pereda); Antonio López (Del número 6 al Túnel Botín); y Reina Victoria ( del número 2 al 153).

Igualmente, cortarán la calle Javier González Riancho (entre Pérez Galdós y Reina Victoria); las calles Magdalena, La Horadada, El Camello, Juan de Borbón, Familia Real, Rafael González Echegaray, Castañeda (entre Plaza de Italia y Pontejos); Pontejos (entre Los Castros y la Avenida del Faro); Real Racing Club (desde Pontejos hasta Alcalde Vega Lamera); Alcalde Vega Lamera (desde Los Castros hasta Constitución); Constitución (desde Alcalde Vega Lamera hasta la rotonda San Juan); calle Libertad (entre Constitución y Los Castros); Polio, y Justo Colongues (entre Constitución y Los Castros).

Se trata por lo tanto de una importante área de la ciudad tanto por su extensión como por el volumen de tráfico que habitualmente soporta.

Carriles bici y estacionamientos

Respecto a las afecciones en carriles bici, entre las 09.00 y las 15.30 horas, se cortarán los tramos que discurren por la calle Castañeda (enree la plaza de Italia y Fleming); Reina Victoria (del número 10 a la Plaza de Italia); Gamazo (de Puertochico a La Unión); Antonio López (del número 6 al Paseo de Pereda) y Paseo el Pereda (desde Antonio López hasta Puertochico).

Además, está prohibido aparcar entre las 16.00 horas del sábado y las 13.30 del domingo en las calles Gamazo, Severiano Ballesteros, La Unión, Castelar, la zona marítima del Paseo Pereda, Reina Victoria (del número 17 al 153), la Magdalena, Juan de Borbón, Familia Rea, Ensenada del Camello, Castañeda (desde Plaza de Italia a Fleming), Constitución (desde Alcalde Vega Lamera a la rotonda San Juan) y Antonio López (del número 6 al 2).

El Ayuntamiento de Santander recomienda a los ciudadanos planificar sus desplazamientos con antelación y evitar, en la medida de lo posible la circulación por las zonas afectadas. El responsable municipal de Protección Ciudadana, Eduardo Castillo, agradece la colaboración de todos y lamenta «las posibles molestias que estos cortes puedan ocasionar».

El triatlón discurrirá por distintas zonas de la ciudad entre las 08.30 y 15.30 horas del próximo domingo 21 de septiembre. Por ejemplo, el circuito ciclista, al que los deportistas darán dos vueltas completas, saldrá de Gamazo y continuará por Castelar, Reina Victoria, Avenida Magdalena, Familia Real, Juan de Borbón, Avenida Magdalena, Reina Victoria, Plaza de Italia, Castañeda, Real Racing Club, Alcalde Vega Lamera, Constitución hasta la rotonda de San Juan, a la que darán una vuelta de 180 grados para seguir por Constitución, Justo Colongues, Constitución, Libertad, Constitución, Alcalde Vega Lamera, Real Racing Club, Castañeda, Reina Victoria, Castelar, Paseo de Pereda, Antonio López, darán una vuelta de 180 grados en la estación Marítima, Paseo de Pereda, Castelar y Gamazo de nuevo.