Las terrazas de la calle Peña Herbosa, en Santander, llenas. Roberto Ruiz

Los vecinos del Ensanche piden que las terrazas de Santander abran hasta las doce de la noche los fines de semana

La asociación ha presentado un documento al equipo de gobierno del PP que incluye que se instalen sonómetros homologados para controlar el ruido y que se pinte el perímetro que deben ocupar los espacios exteriores

Candela Gordovil

Candela Gordovil

Santander

Viernes, 19 de septiembre 2025, 14:17

El Ayuntamiento de Santander ha ido retrasando la modificación de la Ordenanza de Terrazas, anunciada a principios del año pasado por la alcaldesa, Gema Igual. ... Lo último que se dio a conocer es que el documento no iba a estar listo tampoco este verano y que hasta su aprobación aún quedaban, por lo menos, «cuatro o cinco meses». Según ha podido saber El Diario Montañés, está previsto que se presente «en el último trimestre del año», apuntan fuentes municipales. Mientras, la Asociación de Vecinos Pombo-Cañadío-Ensanche ha entregado esta semana al equipo de gobierno del PP, así como a los diferentes grupos políticos municipales de la oposición, un documento con propuestas concretas para incluir en la modificación del texto, entre las que se incluye que el horario máximo de apertura sea las doce de la noche durante el fin de semana, que el titular del negocio compruebe que no se rebasen los decibelios previstos en la normativa y que se instalen sonómetros homologados para controlar el ruido, entre otras medidas.

