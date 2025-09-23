El velero histórico Pascual Flores cierra sus visitas en Santander

El navío histórico Pascual Flores se marchó ayer de Santander después de haber estado el sábado y el domingo en el muelle de Calderón ... ofreciendo visitas y rutas de navegación. La embarcación, un palibote fabricado en 1917, es original de Torrevieja, en Alicante, y en sus orígenes se dedicó a la exportación de frutas, sal y otras cargas tanto en el Mediterráneo como en puertos del norte y oeste de África.

Tras una gira europea, la capital cántabra es la primera que visitó tras proclamarse vencedor de la regata de veleros históricos Tall Ship Race, la mayor prueba internacional de grandes veleros históricos. Este paseo del triunfo tiene más de veinte paradas en distintos países, como Francia, Alemania, Reino Unido, Noruega, Holanda y Dinamarca, en donde ha participado en eventos y festivales marítimos, como museo flotante de su historia.

En 2024, el Pascual Flores fue reconocido oficialmente como buque histórico, símbolo de los últimos veleros del Mediterráneo, y homologado como buque-escuela. Esa doble condición lo convierte en un navío singular que preserva la tradición marítima y forma a futuros profesionales del mar.

Durante su estancia en Santander, la compañía propietaria ofreció dos tipos de tarifa: la visita simple por 4 euros y la navegación a través de la bahía de Santander, por 45, para conmemorar «la riqueza del patrimonio marítimo y la construcción naval torrevejense», como relatan desde la organización. Además, el público tuvo la oportunidad de vivir los 'bautizos de mar', viajes de tres horas en los que el público 'trabajó' junto a la tripulación.