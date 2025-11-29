El 'viernes negro' reaviva la batalla comercial

Cada año es el día de la marmota para los negocios locales, que ven cómo las grandes superficies lanzan campañas «casi imposibles de superar» en ... jornadas tan señaladas para los clientes como el 'viernes negro'. Los centros comerciales presentan descuentos y promociones que no se limitan únicamente a un día, sino que se desarrollan durante una semana o incluso hasta dos.

Para hacer frente a ello, las administraciones convocan iniciativas para impulsar la actividad local y movilizar al sector. En el caso de la capital cántabra, el Ayuntamiento ideó para este año el 'Santander Local Fest', un evento celebrado ayer que fusionó comercio, cultura, gastronomía y ocio, y al que se inscribieron 195 comercios. La iniciativa incluyó hasta un Gran Bingo, dotado con 2.400 euros en vales de compra. Para participar en él, por cada compra igual o superior a 20 euros realizada en los casi 200 establecimientos de Santander, los clientes se llevaban un cupón por valor de un cartón. Y ayer fue el gran día en el que la plaza del Ayuntamiento acogió la celebración del Gran Bingo.

L.V L.V. 1 /

La dinámica fue la siguiente: cuatro rondas con premios en vales de compra de 100 euros a la línea y 500 al bingo. También, aparte de esta actividad, se desarrollaron cuatro talleres, juegos tradicionales, espectáculos de cocina, 'food trucks' para mantener el estómago lleno y hasta conciertos. Todo ello para «fortalecer el empleo, la economía local y la vida en los barrios», apuntó el concejal de Comercio, Álvaro Lavín.

El comercio del centro

El Diario Montañés recorrió ayer el centro de Santander para ver cómo los comerciantes habían acogido la campaña. Desde Blue Banana, una tienda de ropa ubicada en la calle Juan de Herrera, Daniel Gómez señaló que la aceptación había sido «buena». Según comentó, a los clientes «les hace ilusión participar porque es algo diferente». «Personalmente, creo que es una iniciativa estupenda, ya que le viene bien tanto a la tienda como al cliente», razonó.

Ampliar En la calle Lealtad, un hombre mira el escaparate de la zapatería Gaspar, uno de las 195 comercios inscritos a la campaña 'Santander Local Fest'. Javier Cotera

En la calle Lealtad se encuentra la tienda Caprichos del Mundo, especializada en perfumería árabe, incienso, platería y marroquinería. Berenice Trespalacios confirmó que el 'Santander Local Fest' también ha tenido buena acogida en su negocio. «Los clientes fueron muy receptivos con los cupones para participar en el Gran Bingo», indicó. A su juicio, la campaña «ayuda bastante a movilizar el comercio local. Sí que he notado un aumento en las ventas», añadió la empleada.

En la calle Arrabal, María José Ortiz, de la zapatería Zap-in!, pese a admitir que la promoción municipal «está bien, porque da vidilla», apuntó que los consumidores prefieren «que les quites el dinero –en forma de descuentos– en el momento». También aprovechó para cargar contra las grandes superficies porque, junto a las ventas por internet, han provocado que «el cliente esté acostumbrado a tener siempre ofertas». «Los comercios locales no podemos asumir tantas promociones como las grandes superficies», justificó Ortiz, quien subrayó que «de toda la vida las rebajas han sido en verano y en invierno». «Ahora casi todos los meses hay alguna cosa rebajada en los centros comerciales», censuró.

Ampliar El MediaMarkt de El Alisal también se sumó al 'viernes negro', con sus 'semanas black'. Javier Cotera

Superficies comerciales

Justamente, en las grandes superficies también celebran el 'black friday', pero a su manera. No solo un día o un fin de semana. Es el caso de la juguetería Toys R Us, que cuenta con la 'black week' desde el pasado miércoles hasta el lunes. «Lo hacemos para que la gente pueda venir todos los días y no concentrarla solo en uno», detalla Jésica Vélez, encargada de la tienda.

Otras cadenas como Carrefour o MediaMarkt también participan en el 'viernes negro'. «Es una campaña consolidada y se nota un mayor aumento de ventas estos días por los descuentos y promociones», apuntan desde esta última gran superficie.