El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
En la imagen de arriba un hombre porta una caja con un microondas comprado en el MediaMarkt de El Alisal, mientras que en la inferior Daniel Gómez, dependiente de Blue Banana, sostiene un cupón de la campaña 'Santander Local Fest'. Javier Cotera
Cantabria

El 'viernes negro' reaviva la batalla comercial

Los negocios locales se adhieren a iniciativas municipales para dinamizar el sector y disputar clientes a las grandes superficies

Lucio V. Del Campo

Lucio V. Del Campo

Santander

Sábado, 29 de noviembre 2025, 07:46

Comenta

Cada año es el día de la marmota para los negocios locales, que ven cómo las grandes superficies lanzan campañas «casi imposibles de superar» en ... jornadas tan señaladas para los clientes como el 'viernes negro'. Los centros comerciales presentan descuentos y promociones que no se limitan únicamente a un día, sino que se desarrollan durante una semana o incluso hasta dos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fin a la mayor trama de corrupción de la historia de Cantabria
  2. 2

    La Navidad de Quijano este año pierde vatios
  3. 3

    Cantabria pone en marcha la primera tarjeta única para todo el transporte público
  4. 4

    Las vejaciones de las trabajadoras en la residencia Alborada de Torrelavega se quedan en multas de entre 180 y 900 euros
  5. 5 Carlos Crespo: «No pienso en retirarme. A mí trabajar me da la vida»
  6. 6

    Tres detenidos por la agresión con machetes y cuchillos de la semana pasada en El Zapatón de Torrelavega
  7. 7

    Fallece Maxi Valle, exalcalde de Santoña y exsenador por el PSOE
  8. 8

    La subida salarial de los funcionarios implicará casi 153 millones de euros para el Gobierno de Cantabria
  9. 9

    Fallece Maxi Valle, exalcalde de Santoña y exsenador por el PSOE
  10. 10

    La Navidad llega a Cantabria con los primeros encendidos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El 'viernes negro' reaviva la batalla comercial

El &#039;viernes negro&#039; reaviva la batalla comercial