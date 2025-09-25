Un zorro se pasea por el Seve Ballesteros

El aeropuerto Seve Ballesteros no es solamente un ‘hogar’ para los aviones que descansan entre vuelo y vuelo, ahora también acoge nuevos inquilinos, más concretamente ... unos zorros. Al menos así se ha podido ver por redes sociales durante los últimos días. Y es que el entorno del aeródromo acoge mucha vida animal. Uno de los casos más curiosos es el Servicio de Control de Fauna del Seve, encargado de mantener la pista libre de aves a través de las técnicas profesionales de cetrería. Más de una veintena de rapaces -cada uno duerme en su posadero dentro del recinto- se ocupa de una tarea que se desarrolla en la instalación desde hace décadas los 365 días del año.

Otra de las especies que en los últimos tiempos ha generado repercusión por su presencia en las inmediaciones del emplazamiento ha sido la rana de San Antonio. Este anfibio está calificado como «vulnerable» en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Cantabria. Su existencia en la finca anexa al Seve, donde la UTE Aparcamientos Rent a Car construye un nuevo parking para coches de alquiler, puso en vilo a los responsables de la ejecución de la obra, ya que provocó un retraso de tres meses en su realización. Un tiempo necesario para garantizar que esa parcela en la que se encontrará el nuevo aparcamiento en el aeropuerto cántabro no era su hábitat establecido, ya que el promotor «pudo concluir que su presencia es esporádica y temporal».

Pero eso no es toda la representación de fauna presente, hace un par de días el usuario de Facebook ‘Ar Allende’, un habitual por la zona del Seve, captaba a un zorro entrando y saliendo del recinto por una de las vallas que delimitan la terminal cántabra. Y no sería la primera vez que se avista a este mamífero, debido a que hace un par de meses fueron hasta dos ejemplares los que se dejaron ver por las instalaciones del Seve, según detallan desde la asociación Amigos de Parayas.

La presencia de un animal como el zorro en Maliaño no es algo nuevo, no es extraño que vecinos de la zona puedan encontrarse con uno. Aunque donde sí se está viviendo un incremento de esta especie en los últimos tiempos son en las zonas de Monte y Cueto a raíz de la plaga de conejos que sufren los residentes. Los zorros, al ser carnívoros, ven a estos pequeños animales herbívoros como una de sus principales fuentes de alimentación y también los que pueden mermar su número a través de la relación de depredación natural.