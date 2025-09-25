El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El zorro captado en las instalaciones del aeropuerto Seve Ballesteros.

El zorro captado en las instalaciones del aeropuerto Seve Ballesteros. Ar Allende

Un zorro se pasea por el Seve Ballesteros

La presencia de este mamífero no es una novedad en Maliaño, pero sí se está dejando ver con mayor presencia en Cueto y Monte a raíz de la plaga de conejos

Sócrates Sánchez

Sócrates Sánchez

Santander

Jueves, 25 de septiembre 2025, 13:09

El aeropuerto Seve Ballesteros no es solamente un ‘hogar’ para los aviones que descansan entre vuelo y vuelo, ahora también acoge nuevos inquilinos, más concretamente ... unos zorros. Al menos así se ha podido ver por redes sociales durante los últimos días. Y es que el entorno del aeródromo acoge mucha vida animal. Uno de los casos más curiosos es el Servicio de Control de Fauna del Seve, encargado de mantener la pista libre de aves a través de las técnicas profesionales de cetrería. Más de una veintena de rapaces -cada uno duerme en su posadero dentro del recinto- se ocupa de una tarea que se desarrolla en la instalación desde hace décadas los 365 días del año.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Surfistas de Santander despedirán este domingo a José de Diego Poza con un funeral hawaiano
  2. 2

    Muere un figurante tras un accidente en el rodaje de la película de Los Javis en Comillas
  3. 3 Cancelado el concierto de Medina Azahara en Reinosa por problemas de salud de su vocalista
  4. 4

    Un trabajador con sarna y seis residentes sospechosos causan alarma en el CAD de Laredo
  5. 5 La primera nevada sorprende en los Picos de Europa en pleno septiembre
  6. 6 La plantilla de DIGI en Cantabria celebra tres días de huelga por un convenio que «empeora nuestros derechos»
  7. 7

    Manuel Grande dimite por sorpresa como alcalde de Tudanca tras 24 años en el puesto
  8. 8

    Kevin Díaz, del restaurante Casa Lucita, se proclama Mejor Cocinero de Cantabria 2025
  9. 9 Varias calles del centro de Santander quedarán cortadas este sábado por manifestaciones
  10. 10

    Cueto despide a Uco Lastra

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Un zorro se pasea por el Seve Ballesteros