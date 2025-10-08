El acusado de violar a su hija en Lleida, condenado a 4 meses, vuelve a quedar libre El juzgado ha celebrado este miércoles un juicio rápido por el quebrantamiento de la orden de alejamiento de la víctima

Cristian Reino Barcelona Miércoles, 8 de octubre 2025, 16:35

El hombre de 40 años que fue detenido el domingo en Lleida acusado de violar a su hija, de 21, en plena calle y en presencia de su otro hijo de 8 años, ha sido condenado este miércoles a 4 meses de cárcel por quebrantamiento de la orden de alejamiento.

Tras ser arrestado el domingo, el presunto agresor sexual pasó a disposición judicial. La jueza decretó su libertad provisional y le impuso medidas cautelares, como no acercarse a menos de 200 metros de la víctima. En cuanto fue puesto en libertad este martes, el hombre quebrantó la orden de alejamiento y acudió al domicilio de la víctima, su hija. Intentó ponerse en contacto con ella. Por esta razón, fue detenido de nuevo este pasado martes.

El presunto violador ha comparecido este miércoles en un juzgado de violencia sobre la mujer de Lleida por un presunto quebrantamiento de medida cautelar. Según fuentes judiciales, se ha celebrado un juicio rápido sobre esta causa. Tras reconocer los hechos, la justicia ha dictado una sentencia de conformidad y le ha condenado a 4 meses de cárcel. Esta pena ha quedado suspendida por un periodo de 2 años sin delinquir, ya que el acusado no tenía antecedentes penales.

El hombre ha vuelto a quedar libre. Tras su primera detención, ni la Fiscalía ni la defensa de la víctima pidieron su ingreso en prisión. A pesar de que la chica ha denunciado que había abusado en varias ocasiones de ella y que la emborrachaba para forzarla, la magistrada le dejó en libertad provisional. Fuentes judiciales, señalan que siguen en vigor las medidas cautelares de alejamiento con una distancia mínima de 200 metros y prohibición de comunicación con la víctima por cualquier vía. El caso está abierto por un delito contra la libertad sexual. Si volviera a quebrantar las medidas judiciales, ingresaría en prisión provisional.

El caso, en cualquier caso, no acaba ahí. Según el diario Segre, la mujer del presunto violador le ha denunciado por maltratos habituales. Los hechos habrían ocurrido cuando vivían en Colombia, su país de origen.