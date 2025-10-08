El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dos agentes de los Mossos d'esquadra. Efe

El acusado de violar a su hija en Lleida, condenado a 4 meses, vuelve a quedar libre

El juzgado ha celebrado este miércoles un juicio rápido por el quebrantamiento de la orden de alejamiento de la víctima

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Miércoles, 8 de octubre 2025, 16:35

Comenta

El hombre de 40 años que fue detenido el domingo en Lleida acusado de violar a su hija, de 21, en plena calle y en presencia de su otro hijo de 8 años, ha sido condenado este miércoles a 4 meses de cárcel por quebrantamiento de la orden de alejamiento.

Tras ser arrestado el domingo, el presunto agresor sexual pasó a disposición judicial. La jueza decretó su libertad provisional y le impuso medidas cautelares, como no acercarse a menos de 200 metros de la víctima. En cuanto fue puesto en libertad este martes, el hombre quebrantó la orden de alejamiento y acudió al domicilio de la víctima, su hija. Intentó ponerse en contacto con ella. Por esta razón, fue detenido de nuevo este pasado martes.

El presunto violador ha comparecido este miércoles en un juzgado de violencia sobre la mujer de Lleida por un presunto quebrantamiento de medida cautelar. Según fuentes judiciales, se ha celebrado un juicio rápido sobre esta causa. Tras reconocer los hechos, la justicia ha dictado una sentencia de conformidad y le ha condenado a 4 meses de cárcel. Esta pena ha quedado suspendida por un periodo de 2 años sin delinquir, ya que el acusado no tenía antecedentes penales.

El hombre ha vuelto a quedar libre. Tras su primera detención, ni la Fiscalía ni la defensa de la víctima pidieron su ingreso en prisión. A pesar de que la chica ha denunciado que había abusado en varias ocasiones de ella y que la emborrachaba para forzarla, la magistrada le dejó en libertad provisional. Fuentes judiciales, señalan que siguen en vigor las medidas cautelares de alejamiento con una distancia mínima de 200 metros y prohibición de comunicación con la víctima por cualquier vía. El caso está abierto por un delito contra la libertad sexual. Si volviera a quebrantar las medidas judiciales, ingresaría en prisión provisional.

El caso, en cualquier caso, no acaba ahí. Según el diario Segre, la mujer del presunto violador le ha denunciado por maltratos habituales. Los hechos habrían ocurrido cuando vivían en Colombia, su país de origen.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Agustín Molleda convocó un concurso cuando era alcalde de Cartes para ganar su plaza fija
  2. 2

    Herido grave un motorista de 25 años tras una caída en el Escudo
  3. 3

    Los funcionarios con dependientes a su cargo tendrán jornada intensiva en verano y preferencia para las vacaciones
  4. 4

    Una detenida por robar en un supermercado de Santander y pegar a una empleada que le llamó la atención
  5. 5

    Las cuatro trabajadoras de Sierrallana condenadas a cárcel por acoso laboral no perderán su plaza fija
  6. 6 Rescatan los cuerpos de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid
  7. 7

    Un accidente deja cinco jabalíes muertos en la carretera que une Comillas y Cabezón de la Sal
  8. 8

    El Ministerio avanza por primera vez la fecha en la que el tren a Bilbao entrará en servicio: «Antes de 2050»
  9. 9 El Seprona sorprende a un conductor en Potes con dos cabezas de venado en el coche
  10. 10 La tirolina de Soba supera las primeras pruebas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El acusado de violar a su hija en Lleida, condenado a 4 meses, vuelve a quedar libre

El acusado de violar a su hija en Lleida, condenado a 4 meses, vuelve a quedar libre