Detenido por segunda vez el hombre acusado de violar a su hija en Lleida El presunto agresor se ha saltado la orden de alejamiento a la víctima decretada ayer por la jueza

Cristian Reino Barcelona Martes, 7 de octubre 2025, 12:05

El hombre de 40 años que fue detenido este pasado domingo como presunto autor de la violación de su propia hija, una mujer de 21 años, ha sido arrestado este martes por segunda vez consecutiva, en apenas dos días. Tras pasar a disposición de un juzgado, la magistrada le puso ayer en libertad, acusado de un delito de agresión sexual. Le impuso eso sí medidas cautelares, como una orden de alejamiento de la víctima, su hija. Este martes, el acusado se ha saltado la orden de alejamiento y por esta razón ha sido detenido por los Mossos. Ha sido a las 11 de la mañana.

El arrestado perpetró la supuesta agresión sexual en plena calle, en el centro de Lleida, y en presencia de su otro hijo, un niño de 8 años. El suceso ocurrió sobre las 3 de la mañana del sábado al domingo. La Policía fue alertada por los vecinos, que denunciaron que había dos personas manteniendo relaciones en medio de la calle. Fue al identificarlos, cuando los agentes de la Policía municipal comprobaron que eran padre e hija.

El detenido compareció este pasado lunes en un juzgado de violencia sobre la mujer de Lleida por una «supuesta agresión sexual a su hija en la ciudad de Lleida», según fuentes judiciales. Tras declarar ante el juez y después de que la víctima también diera su versión en sede judicial, la magistrada decretó libertad provisional con medidas cautelares de alejamiento a una distancia inferior a 200 metros y prohibición de comunicación con la víctima por cualquier vía. Su puesta en libertad causó conmoción en la ciudad de Lleida. Pero ni la Fiscalía ni la víctima reclamaron a la jueza su ingreso en prisión.

Existía en cualquier caso riesgo de reincidencia, toda vez que el alcalde de Lleida, Félix Larrosa, afirmó que la víctima declaró a la Policía que su padre ya había abusado de ella en varias ocasiones. La detención se ha producido cuando el hombre ha acudido al domicilio de la víctima.