El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El cardenal José Cobo (i) antes de la eucaristía por la festividad de La Almudena, patrona de Madrid, el pasado dia 9 junto al alcalde Martínez-Almeida y el excalde, Álvarez del Manzano. Efe

El arzobispo de Madrid espera que el Vaticano resuelva «con rapidez» el caso del obispo de Cádiz

José Cobo califica de «drama» el presunto caso de pederastia por el que el Tribunal de la Rota investiga al prelado de Cádiz y Ceuta, Rafael Zorzona

C. P. S.

Martes, 11 de noviembre 2025, 14:36

Comenta

El vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, ha calificado este martes de «drama» el presunto caso de pederastia ... por el que el Vaticano está investigando al obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zorzona. Cobo ha apelado a la «presunción de inocencia» y ha mostrado su «confianza» en los tribunales eclesiásticos para que el proceso se resuelva con la «rapidez» que exijan las investigaciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Retenciones en la entrada a Santander a la altura del polígono de Parayas
  2. 2

    Ábalos muestra un certificado del Congreso para rebatir que los «folios» sean «dinero ilícito»
  3. 3

    Se vende piso en Santander por 49.000 euros y con okupas dentro
  4. 4

    Herido un joven de 23 años tras volcar con su hormigonera en la entrada al puerto de Raos
  5. 5

    La nueva carretera entre Viveda y Duález ya está abierta para aliviar el tráfico en Barreda
  6. 6

    Cantabria quiere reabrir el Ferial de Torrelavega, pero sin compraventa de animales
  7. 7

    Muere Julio de Las Fraguas, el amenizador de las fiestas cántabras, a los 72 años
  8. 8

    Flying Tiger, La Quesona y Navarro Herbolario aterrizan en Valle Real
  9. 9

    El Ministerio apercibe a cuatro municipios cántabros por no cumplir el pago a proveedores
  10. 10

    Cinco propietarios ofrecen sus fincas para las viviendas de sustitución de Argoños

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El arzobispo de Madrid espera que el Vaticano resuelva «con rapidez» el caso del obispo de Cádiz

El arzobispo de Madrid espera que el Vaticano resuelva «con rapidez» el caso del obispo de Cádiz