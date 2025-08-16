El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Javier Moreno Luzón, durante la entrevista. José Ramón Ladra

Javier Moreno Luzón | Historiador

«Por una bandera se muere y se mata»

La entrevista ·

El debate sobre la identidad nacional tiene en España rasgos propios, pero se da en muchos países», asegura este especialista

César Coca

César Coca

Sábado, 16 de agosto 2025, 12:59

Javier Moreno Luzón (Hellín, 1967) es catedrático de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos en la Universidad Complutense. El año pasado ... ganó el premio Nacional de Historia por su obra 'El rey patriota. Alfonso XIII y la nación' (Ed. Galaxia Gutenberg). Ha sido profesor visitante o investigador en las universidades de Harvard, Sorbona, Tokio y California y en la Escuela de Altos Estudios Sociales de París, y subdirector del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Estudioso del nacionalismo español, es un gran especialista en asuntos de identidad. Pocas cosas hay de más calado en el debate de este país.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Patatas Vallucas estrena terraza con mucho sabor local
  2. 2

    Peio Canales, tercer fichaje del verano
  3. 3

    Muere Javier Lambán, el expresidente aragonés que se opuso a Sánchez
  4. 4

    Evaristo, genio y figura
  5. 5 El cupón de verano de la ONCE deja un millón de euros en Santoña y otro millón en Cabezón de la Sal
  6. 6

    Ángel Arroyo, ganadero en Udías: «Que no pasen sed las vacas»
  7. 7

    Diavida traspasará a su sustituta las ambulancias y todo el equipamiento y se irá sin indemnización
  8. 8

    Los pasiegos se rinden ante el calor de Valvanuz
  9. 9

    Cantabria se queda sola sin regular la figura de sus expresidentes
  10. 10

    La operación salida del puente genera otro atasco en Polanco

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes «Por una bandera se muere y se mata»

«Por una bandera se muere y se mata»