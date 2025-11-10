El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una mujer, miembro de una comunidad indígena brasileña, llega a Belém para estar presente en la COP30. Aline Massuca/ COP30/ DPA

Comienza la Cumbre del Clima: «Es el momento de imponer una nueva derrota a los negacionistas»

La primera sesión de la COP30 tuvo acercamientos para determinar cuál será el compromiso de cada nación para reducir emisiones y aportar fondos de adaptación a los más vulnerables

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Lunes, 10 de noviembre 2025, 18:59

Comenta

La Cumbre del Clima comenzó formalmente este lunes, con los primeros acercamientos para determinar cuál es la «ambición climática» que se quiere refrendar en esta ... edición de Belém, y en la que los 194 países participantes fijarán sus límites de emisiones, conocidos como Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC). La idea sigue siendo evitar superar los 1,5ºC con respecto a la era preindustrial, un compromiso suscrito en el Acuerdo de París y que no sólo está lejos de cumplirse sino que incluso algunos cálculos alertan que ya se ha alcanzado ese calentamiento global. En la sesión de apertura oficial, este lunes, el presidente anfitrión, Lula Da Silva mantuvo que «en la era de la desinformación, los oscurantistas rechazan no solo las evidencias de la ciencia, sino también los avances del multilateralismo. Controlan algoritmos, siembran el odio y difunden el miedo. Atacan a las instituciones, la ciencia y las universidades. Es el momento de imponer una nueva derrota a los negacionistas».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Se vende piso en Santander por 49.000 euros y con okupas dentro
  2. 2

    Fallece el cántabro hospitalizado en Vietnam desde hace dos meses
  3. 3 Un buen plato de garbanzos tiene difícil competidor
  4. 4

    El Ministerio apercibe a cuatro municipios cántabros por no cumplir el pago a proveedores
  5. 5

    «El Racing ha desaprovechado la oportunidad de implicar a la ciudadanía y al talento creativo»
  6. 6

    Colegios, campings, residencias de ancianos y empresas, los más afectados por riesgo de inundación en Cantabria
  7. 7

    La avispa asiática se estabiliza
  8. 8

    La familia del cántabro fallecido en Vietnam no sabe aún cómo repatriará el cuerpo: «El papeleo es complicadísimo»
  9. 9

    La nueva carretera entre Viveda y Duález ya está abierta para aliviar el tráfico en Barreda
  10. 10 Cuatro horas y tres dardos tranquilizantes para atrapar a un ciervo en un parking de Zamora

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Comienza la Cumbre del Clima: «Es el momento de imponer una nueva derrota a los negacionistas»

Comienza la Cumbre del Clima: «Es el momento de imponer una nueva derrota a los negacionistas»