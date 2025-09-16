Condena a la baja para la 'Manada de Castelldefels'

El juicio contra los cinco miembros de la llamada 'Manada de Castelldefels' ha empezado este martes y apenas ha durado una sesión después de que ... la Fiscalía, la acusación y las defensas hayan llegado a un acuerdo, que permite a los acusados rebajar significativamente sus condenas. Los imputados han pedido perdón y han reconocido los hechos, es decir, que violaron en grupo a tres chicas en la localidad barcelonesa en 2021, en plena pandemia. El tribunal ha dictado la sentencia 'in voce'. Han aceptado una pena de tres a ocho años de prisión, tras el acuerdo entre las partes.

La Fiscalía reclamaba 53 años para el principal acusado, líder del grupo, que ha confesado y ha asumido una condena de 8 años y tres meses. Los otros cuatro acusados se enfrentaban a penas de 28 a 42 años de cárcel. Todos ellos han aceptado penas de 8 a 3 años.

Los cinco acusados, cuatro de nacionalidad española y uno rumano, se han sentado este martes en el banquillo para ser juzgados por un delito de pertenencia a grupo criminal para la comisión de delitos sexuales, dos delitos continuados de agresión sexual con penetración, un delito de agresión sexual con penetración y dos delitos de revelación de secretos con difusión de datos de carácter personal. El pacto ha implicado, entre otras cosas, que fuera eliminado de la acusación el delito continuado de agresión sexual.

Los hechos ocurrieron en Castelldefels entre marzo y mayo de 2021. Según el fiscal, los acusados aprovechando la situación de pandemia que supuso el cierre de locales de ocio y limitaciones a la movilidad, contactaron a través de redes sociales con las víctimas. Buscaban chicas con la «autoestima baja» para ganarse su confianza, invitarlas a fiestas que organizaban en casa de uno de ellos, engañándolas, y, tras emborracharlas, las agredían sexualmente. También grababan las violaciones y compartían las imágenes.

Tras la sentencia de conformidad, en la que se les ha aplicado el atenuante de confesión y reparación de daños a las víctimas, todos ellos seguirán en prisión (hasta ahora lo estaban de forma provisional). La Fiscalía pedía indemnizaciones de hasta 89.000 euros. Finalmente, han pagado la responsabilidad civil reclamada por las víctimas, de 30.000 a 37.000 euros. Además, han pedido perdón en su declaración ante el tribunal que les ha juzgado. «Pido disculpas a ellas y a sus familias», «quiero mostrar mi absoluto arrepentimiento y pedir perdón a las víctimas de corazón», han asegurado en sus confesiones.