El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EP

Controlados los dos incendios que devoraban Zamora y León, pero otros fuegos no dan tregua

Las llamas siguen desbocadas en Orense y han forzado a desalojar a 1.700 vecinos de la comarca de Sanabria tras saltar el límite provincial.

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Sábado, 16 de agosto 2025, 07:14

La buena noticia es que los dispositivos de emergencias lograron controlar hoy los dos grandes incendios forestales que durante la semana abrasaron buena parte de ... Zamora y León y obligaron a rescatar a miles de vecinos. La mala, que el fuego sigue desbocado en Galicia, sobre todo en Orense, desde donde las llamas han saltado el límite provincial y ya amenazan pueblos de la comarca zamorana de Sanabria, 1.700 de cuyos vecinos tuvieron que ser desalojados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Patatas Vallucas estrena terraza con mucho sabor local
  2. 2

    Peio Canales, tercer fichaje del verano
  3. 3

    La falta de agua obliga a siete municipios a abastecerse con camiones cisterna
  4. 4

    Diavida traspasará a su sustituta las ambulancias y todo el equipamiento y se irá sin indemnización
  5. 5

    Muere Javier Lambán, el expresidente aragonés que se opuso a Sánchez
  6. 6

    Evaristo, genio y figura
  7. 7

    La operación salida del puente genera otro atasco en Polanco
  8. 8

    Ángel Arroyo, ganadero en Udías: «Que no pasen sed las vacas»
  9. 9

    Lo que falta del Frente Marítimo
  10. 10

    El Gobierno aprueba la oposición única para Policía Local que demandaban los ayuntamientos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Controlados los dos incendios que devoraban Zamora y León, pero otros fuegos no dan tregua

Controlados los dos incendios que devoraban Zamora y León, pero otros fuegos no dan tregua