Monumento en recuerdo del profesor asesinado. R. C.

Los crímenes de la casa de pique

'La bodega' de Barranmquilla ·

El hijo de un profesor asesinado lucha para que el Gobierno y la justicia colombianos admitan las torturas y homicidios de los paramilitares

Gerardo Elorriaga

Gerardo Elorriaga

Sábado, 1 de noviembre 2025, 13:11

Comenta

De nada le sirvió a Jorge Adolfo Freytter Romero exclamar que sólo era un profesor. En la mediodía del 28 de agosto de 2001, fue ... interceptado por varios individuos a la puerta de la vivienda de sus suegros en la ciudad de Barranquilla, en la costa caribeña de Colombia. Tras golpearlo, sus captores se lo llevaron consigo, tal y como relatan los testigos. Trece horas después, el cadáver de este docente de la Universidad del Atlántico fue hallado en la cuneta de una carretera.

