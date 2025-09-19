El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La psicóloga Mónica Pérez Pardo. DM

Mónica Pérez Pardo

Psicóloga
«Cuidar a alguien con alzhéimer en solitario es una carrera de fondo»

La directora del centro de día especializado en atender a personas que sufren esta enfermedad habla hoy en Santander sobre cómo deben afrontar familiares y cuidadores la patología

Ignacio Serrano Garbayo

Ignacio Serrano Garbayo

Viernes, 19 de septiembre 2025, 02:00

Mónica Pérez Pardo es psicóloga y directora del centro de día que dispone la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer (AFA) en Cantabria. Vicepresidenta ... también de este colectivo, se encarga de ayudar a sobrellevar el trauma que conlleva una noticia así a los seres queridos de los pacientes. Hoy, viernes, participa en un coloquio, a las 20.00 horas, en la jornada de solidaridad que se celebra en el Mercado de la Esperanza de Santander bajo el lema 'El alzhéimer, cuidados y cuidadores'.

