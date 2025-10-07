Al menos ocho heridos y cuatro desaparecidos tras el derrumbe del forjado de un edificio en obras en el centro de Madrid Once dotaciones de bomberos se encuentran trabajando en la calle Hileras tras haberse caído

Al menos ocho personas heridas y cuatro personas permanecen desaparecidas tras el derrumbe del forjado de un edificio de cinco plantas que se encontraba en obras en la calle Hileras, en el centro de la capital, según ha confirmado Emergencia Madrid. En el lugar de los hechos, muy cerca a la plaza de Ópera, se encuentran trabajando dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de Madrid y ambulancias de Samur-Protección Civil. Uno de los obreros heridos ha sido trasladado a un hospital de la capital con una fractura en pierna, mientras otros dos se encuentran leves.

Fuentes del operativo consultadas por este periódico creen que al menos dos personas se encuentran entre los escombros. «Los obreros echan en falta a algunos compañeros. Se trabaja en estos momentos en comprobar si estaban dentro o fuera del edificio», aseguran.

Los servicios de emergencias se encuentran trabajando en el lugar de los hechos intentando asegurar el edificio y han cortado las calles cercanas al suceso, ocurrido en un edificio que llevaba varios años abandonado en el número 6 de la calle Hileras, entre la calle Arenal y la calle Mayor. Los escombros del derrumbe han caído hacia el interior del edificio.

La Policía está restringiendo el acceso a la zona para facilitar las labores de búsqueda de las personas desaparecidas, para las que se ha desplegado a un equipo canino de la Policía Nacional.

@SAMUR_PC ha atendido hasta el momento a 3 obreros, ninguno grave.

En las inmediaciones del suceso se encuentran la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y la vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz.

