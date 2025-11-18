El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La ermita de San Juan Bautista J.M.L

Detenido un ladrón que se obsesionó con robar los cepillos de una ermita de Ciudad Real

También se llevó crucifijos y candelabros y causó daños por valor de mil euros

J.M.L.

Martes, 18 de noviembre 2025, 10:35

Comenta

La Guardia Civil ha logrado identificar al ladrón reincidente que robaba una y otra vez el dinero depositado en los cepillos de la ermita de San Juan Bautista, en Almagro (Ciudad Real). Desde el pasado verano el caco se había obsesionado con sustraer repetidamente el dinero depositado por los feligreses y había logrado hacerse con un botín superior a mil euros.

En sus últimos golpes se vino arriba y se llevó tres crucifijos de orfebrería y dos candelabros situados en varios altares después de romper los candados de los cepillos ubicados en los veleros. Tantos robos alarmaron no sólo a los fieles de la ermita sino también a la Hermandad de Jesús de las Tres Caídas y María Santísima de la Esperanza que, a través de sus redes sociales, solicitó la colaboración ciudadana para dar con el ladrón.

Las investigaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil determinaron que el autor de estos robos siempre actuaba a la misma hora: a primera hora de la tarde, justo cuando se abrían las puertas de la ermita y se hallaba más vacía. La operación «Devotio», como la ha denominado este cuerpo, ha desembocado en la detención del ladrón, que ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Almagro como presunto autor de varios delitos contra el patrimonio y hurtos.

Cámaras y alarma

Robos obsesivos que han obligado a la Hermandad de Jesús de las Tres Caídas y María Santísima de la Esperanza a instalar un sistema de videovigilancia y alarma que ha costado unos 2.000 euros además de empotrar una caja fuerte donde depositar las limosnas. Los daños causados por este ladrón en sus acciones «superan los mil euros», según el vicepresidente de esta hermandad, José Manuel Ruiz, que ha pedido a los vecinos que «velen por la ermita, que es muy querida y respetada por los fieles de Almagro». Una ermita fundada en el siglo XVII en la que destacan sus yeserías y pinturas al temple.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Aire del ártico irrumpe en Cantabria con intensas lluvias, mucho frío y previsión de nevadas
  2. 2

    Herido tras volcar su camión en el viaducto de Ontón
  3. 3

    Valdecilla gana cuatro premios BIC por su excelencia y consolida el mejor palmarés
  4. 4

    El acoso a la profesora de Vizcaya era un «ritual» desde hace ocho años
  5. 5

    El Ayuntamiento de Santander licita las obras para cubrir el parque infantil de Las Llamas por 1,2 millones
  6. 6

    Educación cambia las normas de las oposiciones y abre otro frente con los sindicatos docentes en Cantabria
  7. 7

    Cuando el covid no se supera
  8. 8

    Los vecinos de Pombo y Cañadío proponen adelantar el cierre de las terrazas a las 23.00 horas
  9. 9

    El juez condena al Puerto de Santander y a una empleada a pagar 42.500 euros por un falso acoso
  10. 10

    La jueza avala las extracciones de lobos aprobadas por el Gobierno de Cantabria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Detenido un ladrón que se obsesionó con robar los cepillos de una ermita de Ciudad Real

Detenido un ladrón que se obsesionó con robar los cepillos de una ermita de Ciudad Real