Itinerarios. Becarios y jurados se reunieron en el Centro Botín por el trigésimo aniversario. Juanjo Santamaría

Difusión y apoyo, una beca que va más allá de lo económico

Creación ·

Los proyectos tienen como resultado la muestra 'Itinerarios', con 20 ediciones a sus espaldas, aunque «el soporte de la Fundación es lo más importante»

Ángela Madrazo

Ángela Madrazo

Santander

Lunes, 17 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Cuando un artista aborda un proyecto ambicioso, financiarlo es necesario. «Pero el apoyo y el soporte que les ofrece la Fundación Botín, incluso transcurridos los ... años, es la parte más trascendental». Las becas de arte tienen reconocimiento nacional e internacional y llevan 30 años dejando una huella imborrable en las muestras de Santander, España y todo el mundo. 'Itinerarios XXX' cumple su trigésimo aniversario y la Fundación ha encontrado con la celebración la oportunidad perfecta para reunir a una buena parte de los becados y jurados del proyecto hasta ahora.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

