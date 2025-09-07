Dos heridos graves al volcar un autocar con 60 pasajeros en Barcelona Los pasajeros del vehículo son de nacionalidad francesa y la mayoría de ellas salió por su propio pie

Dos pasajeros de un autocar han resultado heridos graves y uno menos grave al volcar con unos 60 pasajeros este domingo sobre las 12.20 en el kilómetro 127,7 de la carretera C-32, a la altura de Santa Susanna (Barcelona).

Los dos heridos graves han sido evacuados, junto con el herido menos grave y otras 50 personas que han sido atendidas como heridas leves, informa el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) en un apunte en X recogido por Europa Press.

El SEM ha activado el apoyo psicológico a los heridos en el polideportivo de la Pineda (Barcelona).

Bombers de la Generalitat ha realizado una primera atención a los pasajeros con 14 dotaciones y ha revisado el vehículo y los alrededores por si hay más personas afectadas, han informado a Europa Press.

Los bomberos han estabilizado el autocar volcado sobre las 14.15 y revisan los alrededores para descartar que haya más afectaciones, han informado en un mensaje en X.

Además, la empresa de transporte propietaria del autocar ha enviado otro vehículo para continuar la ruta con los pasajeros que no están heridos.

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha informado vía X que tras el accidente ha quedado solo un carril abierto en sentido sur/Barcelona.

Hasta el lugar del accidente han acudido los alcaldes de los municipios de Santa Susanna y Palafolls (Barcelona).