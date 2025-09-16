La UC alerta sobre un intento de fraude con el pago de la matrícula por correo electrónico
La Universidad de Cantabria recuerda que nunca solicita dinero mediante transferencias bancarias a través del mail
Santander
Martes, 16 de septiembre 2025, 12:25
La Universidad de Cantabria (UC) ha lanzado una advertencia tras detectar un intento de fraude dirigido a estudiantes a través del correo electrónico: mediante un ... mensaje fraudulento se reclama a los alumnos el pago de tasas de matrícula mediante una transferencia bancaria. Ni la cuenta destinataria ni el dominio del correo electrónico son los oficiales. El servicio de informática de la UC actuó «rápido», precisan fuentes de la institución académica, con el «bloqueo y borrado» del mensaje fraudulento, tras haber detectado un envío masivo que se ha saldado con un estudiante afectado. La Universidad, que justo la semana pasado puso en marcha una campaña de información antifraudes para toda la comunidad universitaria, llama a la «tranquilidad» dado que la situación está controlada.
El correo procede de un dominio falso —unican.online— que no pertenece a la Universidad, cuyo dominio oficial es unican.es. La UC recuerda que nunca solicita pagos a través de correo electrónico ni mediante transferencias directas, ya que todos los trámites de matrícula y pagos se realizan exclusivamente por los canales oficiales de la institución.
Asimismo, la Universidad advierte de que no se deben facilitar contraseñas, credenciales ni datos personales en respuesta a correos sospechosos. El servicio de informática recomienda a quienes reciban este mensaje que no respondan al correo, no realicen ningún pago y lo notifiquen de inmediato a los servicios informáticos a través de la dirección soporte@unican.es.
La UC también subraya la importancia de seguir las recomendaciones de seguridad recogidas en la guía «10 reglas básicas para no picar» disponible en sdei.unican.es/nopiques, así como extremar la precaución ante correos electrónicos inesperados que soliciten datos personales, contraseñas o pagos.
