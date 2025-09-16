El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Universidad de Cantabria avisa sobre un intento de fraude por correo electrónico dirigido a los estudiantes. DM

La UC alerta sobre un intento de fraude con el pago de la matrícula por correo electrónico

La Universidad de Cantabria recuerda que nunca solicita dinero mediante transferencias bancarias a través del mail

Kevin Barquín

Kevin Barquín

Santander

Martes, 16 de septiembre 2025, 12:25

La Universidad de Cantabria (UC) ha lanzado una advertencia tras detectar un intento de fraude dirigido a estudiantes a través del correo electrónico: mediante un ... mensaje fraudulento se reclama a los alumnos el pago de tasas de matrícula mediante una transferencia bancaria. Ni la cuenta destinataria ni el dominio del correo electrónico son los oficiales. El servicio de informática de la UC actuó «rápido», precisan fuentes de la institución académica, con el «bloqueo y borrado» del mensaje fraudulento, tras haber detectado un envío masivo que se ha saldado con un estudiante afectado. La Universidad, que justo la semana pasado puso en marcha una campaña de información antifraudes para toda la comunidad universitaria, llama a la «tranquilidad» dado que la situación está controlada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece el copiloto del accidente del sábado en Suances
  2. 2

    Altercado sin consecuencias en el colegio Divina Pastora de San Felices
  3. 3

    El Gobierno de Cantabria pide máxima prevención ante llamadas telefónicas desconocidas
  4. 4

    Vela pone a Cantabria en la élite de la raza limusín con su triunfo en Salamanca
  5. 5

    Cientos de romeros vistieron el traje montañés para rendir homenaje a San Cipriano
  6. 6

    Santoña da su último adiós a Agustín Ibáñez
  7. 7 Incendio sin daños personales en Cementos Alfa, en Mataporquera
  8. 8

    El Gobierno anuncia una ayuda al alquiler con derecho a compra de 30.000 euros para jóvenes
  9. 9

    La trágica nevada en Picos de Europa de septiembre de 1975
  10. 10

    La Policía reduce al hombre que amenazaba con hacer explosionar varias bombonas en la Gran Vía de Madrid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La UC alerta sobre un intento de fraude con el pago de la matrícula por correo electrónico

La UC alerta sobre un intento de fraude con el pago de la matrícula por correo electrónico