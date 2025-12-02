Posgrado internacional: 43 países y un centenar de 'wonderful experiences'

Milosz Ciepal, estudiante polaco del máster EGEI in Economics of Globalisation and European Integration, ha vivido en la Universidad de Cantabria «una de las mejores ... experiencias académicas en su vida». Grupos pequeños, una enseñanza «individualizada», horarios bien ajustados y Santander y Cantabria como telón de fondo –es «un lugar maravilloso en el mundo», dice sonriente– han convertido estos dos años de estudio, que de hecho ha decidido prolongar, en un periodo muy provechoso. «Estoy más que feliz con la opción» de la UC.

Ciepal es uno de los 92 estudiantes internacionales que estudian un máster o un doctorado en el campus cántabro gracias a los convenios que mantiene la UC con diversas fundaciones y asociaciones, y gracias también a programas como Erasmus+ KA-171 y Erasmus Mundus. Los estudiantes proceden de 43 países –China, Pakistán, Bangladesh, Estados Unidos o Nepal, entre ellos–. La pasada semana la mayoría se reunieron en sala Gómez Laá de la Facultad de Derecho, donde compartieron experiencias, consejos, agradecimientos y un refrigerio al término del acto. Además, allí les recibió la rectora de la UC, Conchi López, que vinculó el aumento de los alumnos internacionales de posgrado, veinte más que en cursos previos, con «la capacidad de atracción» de los programas de máster y doctorado de la Universidad de Cantabria fuera de España, «tanto por la calidad de la formación como por las experiencias académicas y personales que se ofrecen».

El grupo más numeroso lo componen los 60 estudiantes de máster que estudian en la UC a través del programa Erasmus Mundus. Proceden de países como Argentina, Bangladesh, Bélgica, Brasil, Bulgaria o Camboya y están matriculados en programas como 'Sustainable Design, Construction and Management of the Built Environment' (Mbuild); 'Coastal Hazards, Risks, Climate Change Impacts and Adaptation', o el EGEI que cursa el alumno polaco Milosz Ciepal.

Con el programa Erasmus+ KA-171, dirigido a estudiantes de países no comunitarios, en la UC se forman actualmente 18 estudiantes de Egipto, Marruecos, Túnez, Ucrania, India, Colombia y Argentina. Cursan doctorados en Administración y Dirección de Empresas, de Ingeniería Industrial, de Tecnologías de Diseño y Producción Industrial, Física, Ingeniería Informática e Ingeniería de Telecomunicación.

Otros protagonistas Estudiantes de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo de Perú han realizado una estancia de dos semanas en el Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria como parte de un programa de capacitación arqueológica. Los estudiantes han conocido el funcionamiento del IIIPC, con visitas a la Litoteca (gestión de bases de datos, uso de colecciones comparativas y aplicación de modelos 3D) y salidas a las cuevas de El Castillo, El Pendo y La Garma, y los museos de Altamira y Mupac.

Por otro lado, el convenio de la UCcon la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado (AUIP) posibilita que siete estudiantes de Colombia, República Dominicana, Perú y Bolivia estudien másteres en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera, Investigación en Ingeniería Industrial, o Investigación en Cuidados de Salud, entre otros. Y el acuerdo con la Fundación Carolina hace que seis estudiantes procedentes de Cuba, Colombia, Perú y Costa Rica se hayan matriculado en diferentes másteres: de Biología Molecular y Biomedicina a Costas y Puertos, pasando por Física de Partículas y del Cosmos.

Además, otras dos investigadoras de Ghana y Etiopía desarrollan sus estudios en el campus cántabro gracias a la Fundación Mujeres por África: la primera adscrita al IHCantabria, donde realiza una estancia científica, y la segunda, con sus estudios de doctorado en el programa de Ingeniería de la UC.

«Es un ambiente muy internacional», comenta Debora de Boni, estudiante brasileña del máster MBuild en la Escuela de Caminos. «Mi experiencia ha sido increíble. Ha sido una buena oportunidad para estudiar con colegas de todas partes. La experiencia, en general, ha sido maravillosa». A wonderful experience in Santander.