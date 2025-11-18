La UC se trae un oro y una plata de los Juegos Eunice Cantabria acogerá en otoño de 2026 las próximas competiciones del consorcio europeo, donde compiten y conviven los equipos de las universidades del consorcio

Eunice es el nombre de la alianza europea de universidades, diez en total, a la que pertenece la de Cantabria (UC) desde su fundación. La meta es ir construyendo un gran campus tejiendo redes de colaboración académica e investigadora entre sus socios, pero también gracias a otras actividades que contribuyan a hacer marca Eunice. Y una de ellas es el deporte y los Alliance Games que acaban de celebrarse y en los que la Universidad de Cantabria ha hecho podio por partida doble.

Los equipos cántabros de baloncesto y de voleibol han ganado, respectivamente, una medalla de oro y otra de plata en esta competición internacional, en los Juegos Eunice 2025, celebrados entre el 10 y el 14 de noviembre en la ciudad portuguesa de Viseu, donde se encuentra el Instituto Politécnico que forma parte de Eunice.

Además de las medallas, la UC se trae también la 'bandera de la alianza', puesto que, como se anunció al término de la competición, el campus cántabro organizará en otoño del próximo año 2026 la siguiente edición del torneo, la quinta, en la que volverán a competir y convivir los estudiantes de las diez universidades que integran el consorcio.

Volviendo a Portugal, allí se han citado decenas de equipos mixtos para participar en torneos de voleibol 4x4 y de baloncesto 3x3. En esta ocasión, los Alliance Games reunieron a un centenar de estudiantes que defendieron la camiseta «en un ambiente de respeto y diversidad», según subraya la Universidad de Cantabria. Once de ellos representaron a la UC tras ser seleccionados por su Servicio de Deportes. «El encuentro ofreció a los jóvenes deportistas la oportunidad de conocer personas de otras culturas, así como de explorar la ciudad de Viseu y la cultura portuguesa», ha destacado la UC.

Los protagonistas Delegación de la Universidad de Cantabria La delegación de la Universidad de Cantabria en Viseu ha estado compuesta por once deportistas y estudiantes del campus cántabro. Se trata de Julia Acero, Héctor Bringas, Sergio Lamazares, Adrián López y María Pardo, que integraron el equipo de baloncesto 3x3, merecedor de una medalla de oro; y de Martín Alonso, Claudia Arenal, Alicia Corona, Fabián Corona, Aaron Duque e Indara Solares, que formaron parte de parte del equipo de voleibol 4x4, una disciplina en la que la UC ganó una plata. Los estudiantes viajaron a Portugal acompañados por los entrenadores Carlos Hernáez y Jorge Cuesta, así como por Alberto Ateca, técnico del Servicio de Deportes de la Universidad de Cantabria

El equipo ganador del torneo de baloncesto 3x3 ha sido la Universidad de Cantabria, quedando en segundo y tercer puestos la Politécnica Hauts-de-France (Francia) y la Politécnica de Poznan (Polonia), respectivamente.

En el caso del torneo de voleibol 4x4, el oro se marchó hasta Poznan; la plata fue para la Universidad de Cantabria, y el bronce, para los anfitriones, el Instituto Politécnico de Viseu.

Foro Europeo de Universidades

El futuro de Eunice y el resto de proyectos transnacionales también se esbozó hace solo unos días, en el reciente Foro de Universidades Españolas en Universidades Europeas celebrado en Madrid a principios de mes, que ha reunido a cerca de 170 altos representantes de todo el panorama de educación superior en «un encuentro institucional sin precedentes» para abordar asuntos como la creación del título europeo, las microcredenciales, la financiación, la marcha de la Iniciativa de Universidades Europeas y sus perspectivas de futuro, o el papel de las instituciones coordinadoras de alianzas europeas –los representantes españoles de las 55 existentes acudieron al acto–.

En representación del campus cántabro, acudió al encuentro la directora de la Oficina Eunice en la UC, Miriam Gómez, junto con el vicerrector de Transformación Universitaria, Gabriel Moncalián, y la directora del Área de Estrategia Europea, Lidia Sánchez.