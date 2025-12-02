La Universidad de Cantabria en cifras Más de 12.500 alumnos y dos mil profesionales a pie de campus, el primer máster Eunice, 1.230 prácticas académicas, casi 400 convenios internacionales... La memoria académica de la UC resume su presente y anticipa su futuro

La Universidad de Cantabria celebra la captación de un 4% más de alumnado de nuevo ingreso en el curso 2024-25 en un contexto de «cambio demográfico profundo».

La memoria del curso 2024-25 de la Universidad de Cantabria (UC) se ha traducido íntegramente al inglés por vez primera. La versión está ya a disposición de quien desee consultarla en la web de la institución. «Era una demanda cada vez más fuerte, sobre todo, desde que estamos incluidos en la alianza Eunice, ya que nuestros socios extranjeros quieren y necesitan tener un sitio donde conocer nuestros datos y nuestros principales logros», explicó hace solo unos días la rectora, Conchi López, justo después de repasar públicamente buena parte de esos datos y de esos logros en un ejercicio de «transparencia activa» que, al traducirse, también contribuye a la estrategia internacionalización del campus público. Doble tic.

Eso es la memoria de la Universidad de Cantabria: una guía, un documento que da cuenta esquemática del rumbo que sigue la UC. La memoria recoge no solo las cifras más relevantes –alumnos, docentes e investigadores, presupuesto, seguidores en redes sociales, eficiencia energética, actividades culturales, fondos en investigación–, sino los hitos que van forjando la historia de esta universidad «joven» y de tamaño mediano en el contexto universitario español y que, no obstante, tiene una «una intensa vocación de servicio a la sociedad que la sustenta», subrayó López. Ella, de hecho, protagonizó una de las noticias que marcó el pasado curso académico y que aparecen, por tanto, en su memoria, puesto que se convirtió en rectora del campus público y en la primera mujer en tomar sus riendas. Lo oficializó en un acto multitudinario celebrado el 14 de febrero de 2025.

La memoria recoge los datos más significativos del campus. Por un lado, la UC contó el pasado curso con un total de 12.535 alumnos, la gran mayoría, el 72%, matriculada en alguno de sus 35 grados y dobles grados. Con respecto al curso anterior, el alumnado de nuevo ingreso (2.190 personas) se ha incrementado en un 4%, un porcentaje que suena «optimista» puesto que se produce en un momento en el que «estamos asistiendo a un cambio demográfico profundo» que ya afecta a las aulas de colegios e institutos, contextualizó Mar Marcos, vicerrectora de Comunicación y Coordinación de la UC, que detalló que la cifra de alumnos es significativamente más alta en el ámbito de la ingeniería y la arquitectura; mientras que la de alumnas lo es en las áreas de las ciencias sociales y jurídicas, y de ciencias de la salud. Por otro lado, dentro de la gran cifra de alumnos de la UC, resulta especial el incremento de las matrículas del Programa Senior para estudiantes de más de 50 años. El pasado curso crecieron un 30%. «Es un motivo de orgullo para la UC», celebró Mar Marcos

El dato 12.535 alumnos sumó en total la UC en el curso 2024-25. El 72,2%, de grado, y con una ratio alumno-profesor de 12, un «indicador uy bueno». 2.145 asignaturas ofertó la UC en todos sus títulos oficiales (1.314 de ellas en grado) 2.072 profesionales trabajan en la UC, entre PDI, Ptgas y personal contratado por proyectos científicos.

1.358 estudiantes cursaron títulos propios de la UC, entre microcredenciales, diplomas o másteres. 382 convenios activos con universidades extranjeras mantuvo la Universidad de Cantabria. 630.873 personas pasaron por alguna de las 15 exposiciones organizadas o corganizadas por la UC el pasado curso.

La UC, y así lo recoge su memoria, completa su oferta académica con 45 másteres oficiales y 20 programas de doctorado. «Y también en los últimos años, la UC ha hecho un gran esfuerzo por acercarse más a la sociedad» a través de su oferta de títulos propios –diplomas o microcredenciales, entre ellos–, una propuesta «que ha crecido mucho en este curso» y que seguirá ampliándose en los próximos, aseguró Marcos. Es una oferta más flexible y a «demanda» de la sociedad que contribuye a la enseñanza a lo largo de la vida. «Y como el mundo cambia muy deprisa, tenemos que adaptarnos mediante esta oferta formativa» que, en el curso 2024-25, sumó 1.358 estudiantes, recordó la vicerrectora.

Para atender estas y otras muchas cuestiones está la plantilla de la UC, compuesta por 2.072 personas, entre su Personal Docente e Investigador (1.121 PDI); su Personal Técnico, de Gestión y de Administración de Servicios (630 Ptgas), y el personal contratado por proyectos de investigación (321 personas), la mayoría aquí en ámbitos como la ingeniería, las ciencias o las ciencias de la salud, todas áreas fuertes de la UC. Entre el PDI, el 80% son doctores, un porcentaje que es «un sello de calidad y excelencia» respecto a los campus privados, destacó Marcos.

Las cifras acotan la dimensión física de la UC –que cuenta, por ejemplo, con 247.670 metros cuadrados de campus y con seis institutos de investigación adscritos, por poner dos ejemplos–, pero también hablan de su tamaño internacional, que se nutre, entre otros, de los 382 convenios activos que mantiene con universidades extranjeras.

La vida en el campus también tiene reflejo en la memoria y en buena medida es cuantificable: 4.994 inscripciones en cursos deportivos; 1.032.685 entradas en la Biblioteca de la UC; 11.241 reservas de salas de estudio; 41 obras publicadas; 1.010 citas culturales con 23.550 asistentes; 1.410 participantes en jornadas de puertas abiertas o 308 sesiones psicopedagógicas. ¿Y la eficiencia energética? Las obras de mejora en la Facultad de Ciencias han aumentado más de un 30% su sostenibilidad. Y la energía solar fotovoltaica que alimenta la Facultad de Medicina equivale a 238 árboles plantados.

La UC también ofrece datos sobre su dimensión social y ambiental, con 248 inscripciones en el Plan Concilia y 102 consultas atendidas sobre igualdad, conciliación, acoso y responsabilidad social. Y todo ello redunda en el grado de satisfacción de la comunidad universitaria. Mar Marcos destacó un par de datos: el nivel de satisfacción del estudiantado con sus titulaciones están en 3,7 sobre cinco puntos; y en 4,1 en el caso del profesorado.

López y Marcos también subrayaron el alcance de las tasas de empleabilidad de los egresados de la UC: un año después de saltar al mercado laboral son del 71% en las titulaciones de grado y del 82% en el caso de los másteres. Un título universitario es un «pasaporte seguro» hacia un empleo acorde a la formación recibida, sostuvo la vicerrectora, que avanzó que, si se atiende ya al nivel de doctorado, la empleabilidad entonces es de prácticamente del 100%. «Es un mensaje que vale la pena transmitir a la sociedad: invertir en educación es un medio seguro para encontrar un empleo», incidió. La UC, por su parte, canalizó en el curso 2024-25 más de 300 ofertas de empleo y sus estudiantes realizaron hasta 1.231 prácticas académicas. «Son cifras ya muy relevantes», defendió Marcos.

«La memoria académica es un ejercicio de transparencia y de rendición de cuentas ante la sociedad y la comunidad universitaria», indicó la rectora, que quiso detenerse en los números y los hitos de consorcio Eunice, que suma ya 150.000 estudiantes entre todos los socios europeos –la UC lo es desde el principio– y amplía su radio de acción. Esta red ha dado «un fruto muy concreto»: el primer máster interuniversitario de la alianza, impartido en inglés, en formato híbrido y dedicado a las tecnologías de la información.

Otro de los cambios que destacó la rectora y que recoge la memoria tiene que ver con la comunicación: en el curso 2024-25 «se ha dado un importante giro a la estrategia y canales de comunicación de la información, cambio que se ha manifestado, de manera especialmente visible, en nuestros canales digitales y perfiles institucionales en redes sociales, donde hemos experimentado un notable crecimiento tanto en número de seguidores como en alcance y en volumen de interacciones», recordó López.

Finalmente, la institución encara los próximos años con una «estabilidad» financiera y planificadora gracias al Contrato-Programa 2025-27 firmado con el Gobierno de Cantabria y dotado con más de 300 millones de euros, que le permite diseñar la «modernización» de sus infraestructuras, ampliar sus miras internacionales y sus ofertas formativas.

