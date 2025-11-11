La UC ampliará sus títulos con nuevos grados en analítica de datos, ingeniería civil y terapia ocupacional La Universidad trabaja en la creación de las titulaciones Gestión de Proyectos Internacionales de Ingeniería Civil, e Inteligencia de Negocios y Analítica de Datos, y en una tercera de la rama sociosanitaria en alianza con la Escuela Universitaria Gimbernat

Mada Martínez Santander Martes, 11 de noviembre 2025, 13:52

La Universidad de Cantabria (UC) ha dado nuevos pasos para ampliar su oferta de grados oficiales con propuestas relacionadas con la ingeniería civil y la analítica de datos, que avanzan parejas, y también con la terapia ocupacional. Una posible y «deseable» fecha de implantación sería el curso 2026-27, si bien para ello se han de superar los plazos y procedimientos que marca el riguroso proceso de verificación de la Aneca (Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación) y sucesivos.

La UC ya avanzó su intención de resintonizar académicamente con las nuevas demandas sociales y empresariales en la apertura del curso académico, momento que aprovechó la rectora, Conchi López, para anunciar una «gran estrategia» con más títulos y plazas en áreas como las tecnologías de la información y la comunicación. El anuncio va tomando forma y se concreta, por lo pronto, en dos grados con nombre y apellido cuyas memorias ha aprobado el Consejo de Gobierno de la UC: Gestión de Proyectos Internacionales de Ingeniería Civil, e Inteligencia de Negocios y Analítica de Datos. «Responden a una demanda social y tienen perfil transdisciplinar», subraya Ángel Cobo, vicerrector de Ordenación Académica de la UC.

Para empezar, el grado en Gestión de Proyectos Internacionales de Ingeniería Civil «cubre una necesidad» que detectan las empresas de ingeniería. Tiene referentes en diferentes universidades europeas –en Noruega o Reino Unido, entre otros–, pero su perfil es más «novedoso» en España, revela Cobo. Al margen de ofrecerse en formato individual, este grado está pensado para impartirse como doble titulación junto con el grado de Ingeniería Civil que oferta la Escuela (ETSI) de Caminos de la UC, por lo que, con su implantación, el centro sumaría dos grados más. La meta última, ha destacado además la UC, es «reforzar el papel» de los profesionales de la ingeniería «como agentes de transformación territorial», ofreciendo una «formación orientada a la gestión de proyectos y a su proyección internacional».

El grado de Inteligencia de Negocios y Analítica de Datos, por su parte, ligado a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y con referentes en diferentes universidades del país, también nacería para dar respuesta a la demanda de formación y dominio de todas esas cuestiones técnicas, analíticas y de gestión que permitan «guiar procesos de toma de decisiones en organizaciones que operan en entornos saturados de datos e información». Como el grado en ingeniería, este duraría cuatro cursos académicos. En la memoria, se han fijado 50 plazas de nuevo ingreso, diez más que en el título de ingeniería civil.

¿En qué punto está el proceso? Luego de contar ya con un primer informe favorable de viabilidad académica y social de la Consejería de Educación, FP y Universidades, el Consejo de Gobierno de la UC ha aprobado ya las memorias de estos dos nuevos grados para, a continuación, remitirlas a la Aneca, paso previo a su posible incorporación en las próximas ofertas académicas de la institución.

Un título en terapia ocupacional

Además, hay una tercera titulación en marcha cuya memoria aún no se ha aprobado en Consejo de Gobierno de la UC, pero tiene ya el informe de viabilidad de la Consejería de Educación. Se trata de una propuesta ligada a la Escuela Gimbenat, centro adscrito a la UC con implantación en Torrelavega que ya oferta grados en Fisioterapia o Logopedia y que plantea ampliar su oferta en ciencias de la salud con un grado en terapia ocupacional. La idea es configurar este itinerario de forma que encaje en un doble grado con Fisioterapia; y, por tanto, «ampliar la oferta en el ámbito sanitario en alianza estratégica con la Escuela Gimbernat».

De salir adelante, este título, el de analítica de datos y los dos de ingeniería civil elevarían la oferta de grados de la UC a los 39.

Más números clausus

Al hilo de lo anterior, el Consejo de Gobierno de la UC también ha acordado proponer la ampliación del número de estudiantes de nuevo ingreso en los grados de Derecho y de Administración y Dirección de Empresas (ADE), con 15 plazas adicionales en cada uno, para «incrementar el cupo de acceso al doble grado en Derecho y ADE, uno de los programas más demandados de la Universidad pública cántabra, ajustando así la oferta a la creciente demanda social», según informa la propia institución.