Premio a la «excelencia investigadora y académica» del área de Filología Inglesa

«Es un hecho insólito y poco probable, máxime si tenemos en cuenta que en la Universidad de Cantabria no contamos con estudios ingleses. Estos ... premios dan muestra, no obstante, del buen trabajo y de la excelencia académica e investigadora de los miembros del área de Filología Inglesa del Departamento de Filología en los distintos niveles de la carrera universitaria», porque los premios han recaído en profesionales que son contratados de investigación, ayudantes-doctores y catedráticos. Así resume Francisco Gallardo del Puerto, director del Departamento de Filología de la UC, el significado de los tres premios que han logrado otros tantos profesores e investigadores de la Universidad en el Congreso 2025 de la Asociación Española de Estudios Anglo-Norteamericanos (Aedean).

Los galardonados son Elaine Millar, Jesús Ángel González López y Pedro Humánez Berra. En concreto, Millar ha sido reconocida en la categoría de 'Investigación de Lengua y Lingüística Inglesas Leocadio Martín Mingorance' por su monografía 'Multi-word Verbs in English Language Teaching'. El trabajo, a grades rasgos, tiene que ver con «los hallazgos más relevantes de la lingüística cognitiva y de los estudios de corpus», y procura recomendaciones para el estudio y la enseñanza de los verbos frasales. Además, presenta los resultados de una exhaustiva investigación «que examina tanto las reflexiones respecto a los verbos frasales de los docentes de inglés en España como los contenidos relativos a este aspecto lingüístico en libros de texto de editoriales internacionales», explica la UC sobre esta investigadora, cuya tesis obtuvo el Premio Extraordinario de Doctorado (2023) y forma parte del grupo de investigación es 'Traducción, Lingüística Contrastiva y Lenguajes Específicos'.

Por otro lado, el Premio Colección de Ensayos –categoría Cultura en Lengua Inglesa– ha ido a parar a manos de González López (y a las de Ángel Chaparro) por el libro 'No Single Trajectory: Transnational and Transmedia Explorations of the American West'. Catedrático de Filología Inglesa, González dirige el grupo 'Transnational Cultural and Literary Studies' y ha publicado en volúmenes especializados y en revistas internacionales de alto impacto una serie de artículos sobre narrativa popular y literatura norteamericana, así como varios libros sobre Dashiell Hammett y Paul Auster. Sus investigaciones más recientes se centran en el Oeste de EE UU. De hecho, el libro premiado está publicado en la relevante editorial holandesa Brill y aborda las múltiples trayectorias que está tomando el género del wéstern y la idea o el mito del Oeste dentro y fuera de Estados Unidos.

Finalmente, el Premio Catalina Montes a la Mejor Comunicación al Congreso fue para Humánez Berral por 'A Longitudinal Examination of Additional CLIL Instruction and Gender on Pronunciation Anxiety among Young Learners', con la que abordó «la trayectoria de la ansiedad lingüística en el alumnado de Primaria» de enseñanzas bilingües y no bilingües. En pleno desarrollo de su tesis en dentro del grupo 'Learning English as an Additional Language', Humánez imparte docencia en distintos grados de la UC y sus líneas científicas abarcan el aprendizaje de la pronunciación en programas de educación bilingüe o la formación de traductores e intérpretes.

Los premios consolidan «la presencia de la UC» en Aedean, destaca aquí Gallardo del Puerto, ya que a los premios se une el hecho de que la UC es sede permanente del Seminario Doctoral de la asociación. Para el director de Departamento de Filología, «es un honor comprobar cómo la UC pisa con paso firme en el mundo de los estudios de lenguas en España».