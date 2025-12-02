El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Pedro Humánez, Jesús Ángel González y Elaine Millar, en el campus de Las Llamas. UC

Premio a la «excelencia investigadora y académica» del área de Filología Inglesa

. La Asociación Española de Estudios Anglo-Norteamericanos reconoce a los investigadores Elaine Millar, Jesús Á. González y Pedro Humánez

M.Martínez

Martes, 2 de diciembre 2025, 07:17

Comenta

«Es un hecho insólito y poco probable, máxime si tenemos en cuenta que en la Universidad de Cantabria no contamos con estudios ingleses. Estos ... premios dan muestra, no obstante, del buen trabajo y de la excelencia académica e investigadora de los miembros del área de Filología Inglesa del Departamento de Filología en los distintos niveles de la carrera universitaria», porque los premios han recaído en profesionales que son contratados de investigación, ayudantes-doctores y catedráticos. Así resume Francisco Gallardo del Puerto, director del Departamento de Filología de la UC, el significado de los tres premios que han logrado otros tantos profesores e investigadores de la Universidad en el Congreso 2025 de la Asociación Española de Estudios Anglo-Norteamericanos (Aedean).

