Vuelta a clase en la UC: un día «emocionante» con más de 2.000 nuevos compañeros

Además de compañeras en el Colegio Esclavas de Santander, María Dou y María Obregón lo serán también en la Universidad de Cantabria (UC). Ambas han elegido una titulación que vive un momento de «tirón» en sus matrículas: ... la Ingeniería Civil. «Es la ingeniería que más llama mi atención. Mi padre la estudió. Me gusta porque me permite centrarme en el proceso de construir las cosas», comparte Obregón. «El ámbito de la construcción siempre me ha gustado. Empecé pensando en arquitectura, pero descubrí esta ingeniería, que también está muy relacionada, y como vi que la Escuela de Santander era prestigiosa, me decanté por ella», añade Dou. Es un grado que deja atrás tiempos exiguos, pero cuya demanda ha vuelto a florecer. «Y tiene una base general que te abre muchas puerta», coinciden las dos jóvenes, pensando de refilón en sus posibilidades de futuro.

Ambas estudiantes daban cuenta de sus intereses académicos la pasada semana, es decir, unos días antes de que comenzara oficialmente el curso. Conscientes de que era mejor un aterrizaje suave en el campus de Las Llamas, se apuntaron a la 'Welcome Week' –la 'We We', abreviadamente– organizada por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos para reunir a sus estudiantes de nuevo ingreso. En estas actividades se sacudieron estas dos amigas y compañeras de carrera parte de la incertidumbre que traen de serie los alumnos de 1º. «Esta Semana de Bienvenida ha estado muy bien, porque vamos a llegar el lunes [por ayer] conociéndonos. Se te pasan los nervios, y aterrizas mejor que si lo hicieras directamente el primer día de clase», contaban Dou y Obregón antes de volver con sus compañeros a las actividades de la 'We We'.

Pues bien, ese primer día de clase llegó ayer y con él los cerca de 2.100 alumnos de nuevo ingreso en alguno de los 35 grados y dobles grados que oferta la UC y que, como estas dos estudiantes de Caminos, se estrenaban también en sus campus. Fue una jornada marcada por la normalidad y por la «emoción», según recalcó la rectora de la UC, Conchi López.

Con estos cerca de 2.100 nuevos alumnos de grado –la cantidad global de estudiantes rondaría los 9.000–, la UC logra mantener las cifras de nuevo ingreso respecto al año pasado (en julio, de hecho, se experimentaba un incremento del 2% que quizá pueda mantenerse al cierre de las listas que aún se mantienen abiertas). Pero en la Universidad de Cantabria no pierden de vista que ese descenso demográfico que ya se deja sentir en colegios e institutos acabará llegando a sus campus. Para esto están las «estrategias a medio plazo» que ya ha diseñado o tiene entre manos la institución, tercia Ángel Cobo, vicerrector de Ordenación Académica, estrategias con las que mitigar esa «bajada de alumnos que ya existe en otros niveles, y que somos conscientes de que nos va a llegar».

Dichas estrategias tienen que ver con la atracción de nuevo alumnado de grado, pero también con «captación de otro tipo de estudiantes» al margen de estas titulaciones. La formación «de calidad» para aquellas personas que han empezado a trabajar, para las que quieren reciclarse tras años en el mercado laboral, para las que buscan una gran especialización o un giro de guion, por ejemplo, son ya campos en los que la UC explora todas sus posibilidades.

Para empezar, uno de los nichos estudiantiles que la UC quiere explorar es el de los estudiantes extranjeros –la pasada semana se recibió a los 383 alumnos internacionales que ya cursan algún tipo de formación de grado o posgrado en Cantabria– y el de los estudiantes de otras autonomías que vean en la Universidad de Cantabria una opción referente. «Vamos a plantear ofertas formativas que sean novedosas, de calidad, de interés», indica Cobo, que apunta a la posibilidad de poner en marcha «nuevas titulaciones» que tengan una «alta demanda profesional».

En el campo de los másteres –la matriculación aquí sigue abierta–, es «importante» avanzar en la promoción de su oferta y en «captar alumnos». «Aquí tenemos que hacer un esfuerzo claro», subraya Cobo, que tampoco se olvida de las microcredenciales, una oferta del todo «flexible» que la UC quiere impulsar con determinación y que ahora cuenta con un Plan MicroCreds, cuya convocatoria está abierta hasta el 15 de octubre. Está dirigido a personas de 25 a 64 años.

«Empezamos con ilusión, con ganas, intentando mejorar respecto al curso pasado», comparte Marian Quintela, profesora de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación, que prepara en nuevas habilidades a los alumnos de Caminos que participan en la 'We We'. «Se trata de consolidar –todos los cambios normativos que han ido aconteciendo– y de mejorar», coincide la profesora Olga Conde, que junto a Quintela ha conducido la sesión.

Ambas traen al frente no solo la importancia de un conocimiento académico de calidad que procurar a los estudiantes de la UC, sino su formación como ciudadanos y como miembros comprometidos del campus en el que pasarán, al menos, cuatro años. «Queremos lograr la adherencia, que los alumnos vengan y se relacionen, que se identifiquen con la Universidad de Cantabria y con lo que están estudiando, y que conecten también con la vida real, trabajando todas sus capacidades», apuntan ambas. «Formarse como ciudadanos es lo fundamental en estos momentos. Y eso es lo que marca la diferencia», añaden.