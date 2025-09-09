El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Primeras explicaciones a los nuevos alumnos de Caminos durante la 'Welcome Week' organizada por la Escuela de la UC. Daniel Pedriza

Vuelta a clase en la UC: un día «emocionante» con más de 2.000 nuevos compañeros

La Universidad de Cantabria retoma las clases sin perder de vista el contexto demográfico y las «estrategias» para ampliar su oferta académica y captar alumnado nuevo

Mada Martínez

Mada Martínez

Santander

Martes, 9 de septiembre 2025, 12:12

Además de compañeras en el Colegio Esclavas de Santander, María Dou y María Obregón lo serán también en la Universidad de Cantabria (UC). Ambas han elegido una titulación que vive un momento de «tirón» en sus matrículas: ... la Ingeniería Civil. «Es la ingeniería que más llama mi atención. Mi padre la estudió. Me gusta porque me permite centrarme en el proceso de construir las cosas», comparte Obregón. «El ámbito de la construcción siempre me ha gustado. Empecé pensando en arquitectura, pero descubrí esta ingeniería, que también está muy relacionada, y como vi que la Escuela de Santander era prestigiosa, me decanté por ella», añade Dou. Es un grado que deja atrás tiempos exiguos, pero cuya demanda ha vuelto a florecer. «Y tiene una base general que te abre muchas puerta», coinciden las dos jóvenes, pensando de refilón en sus posibilidades de futuro.

