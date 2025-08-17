España afronta su octavo día de incendios ante la impotencia de los equipos de extinción

España afronta este domingo su octava jornada consecutiva de una ola de incendios que deja ya más de 115.000 hectáreas calcinadas, miles de evacuados ... y tres víctimas mortales. Castilla y León continua siendo la región más afectada, con más de 20 focos activos en Zamora, León, Salamanca y Ávila.

Mientras que en Galicia son 14 los incendios activos ahora mismo. La última hora en estas comunidades es que el incendio forestal declarado este sábado por la tarde en Gestoso, municipio de Oencia, en Ourense, se ha metido en la comarca leonesa de El Bierzo, y ha pasado a nivel 2.

De hecho, Renfe ha informado a primera hora de este domingo de que la circulación de trenes entre Zamora y Ourense sigue interrumpida por los incendios que afectan a ambas provincias -al igual que la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Galicia-.

Otro de los focos que más preocupan a las autoridades se mantiene en Extremadura, con especial atención al incendio de Jarilla, que sigue descontrolado y ha arrasado ya con 4.800 hectáreas. «En un 70% no tenemos capacidad de extinción, está en manos de las condiciones meteorológicas», admitió anoche el consejero de Presidencia de la comunidad, Abel Bautista. «Está descontrolado totalmente», subrayó.

En lugar de mejorar, va abriendo nuevos frentes y ayer obligó a evacuar la localidad del Valle del Jerte de Rebollar (unas 250 personas), además de ordenar el confinamiento de Segura de Toro (180 habitantes), en el Valle del Ambroz, condición que mantienen desde el pasado viernes los más de 700 habitantes de la vecina Casas del Monte. El fuego ya es visible desde Hervás.

En la Comunidad Valenciana, por su parte, se ha logrado estabilizar el incendio de Teresa de Cofrentes y el de Xàtiva. El incendio, que se declaró sobre las 17:40 horas en dos focos y, según fuentes municipales obligó a efectuar algún desalojo puntual, fue controlado a las 21:31 horas tras quedar sin llama y retirarse del lugar los ocho medios aéreos que participaron en los trabajos de extinción. Interior cifra en 19 los incendios en nivel 2 de gravedad.