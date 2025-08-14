Jaime Aparicio, tercera víctima mortal en España por los incendios forestales

Tercer fallecido en España por los incendios forestales. Y segunda víctima mortal en León. Este jueves, 14 de agosto, ha perdido la vida uno de ... los heridos que se encontraba en la UCI en estado crítico. Según ha podido saber este medio, el fallecido es Jaime Aparicio Vidales, de 37 años.

Tras horas luchando contra unas quemaduras muy graves, ha fallecido esta madrugada en la Unidad de Quemados de Valladolid, a la que fue trasladado por la gravedad de las lesiones, informa Leonoticias.

En total, son seis las personas que siguen ingresadas en los hospitales de la comunidad con quemaduras y heridas de gravedad, según los últimos datos facilitados por la Junta de Castilla y León.

Con esta nueva víctima, son dos personas las que han perdido la vida en los incendios forestales de León, los dos en la comarca de la Valdería. Cómputo al que hay que sumar a Mircea Spiridon, de 50, en la localidad madrileña de Tres Cantos -que se unen al bombero fallecido la semana pasada en Ávila en un accidente cuando iba a apagar otro foco-.

Jaime Aparicio tenía un 85% de superficie corporal quemada, ingresó en estado crítico en el Hospital de León el martes 12 de agosto, pero fue trasladado esa misma noche a la Unidad de Quemados del Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid. Finalmente, ha fallecido en la madrugada de este jueves sin que se pudiera hacer nada por su vida.