El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una joven se refresca en un parque de Cataluña. EFE

España registró 2.841 muertes por exceso de calor más el pasado verano debido al cambio climático

Un estudio del Imperial College de Londres, que calcula cuántas víctimas se habría ahorrado Europa sin este fenómeno, sitúa a Barcelona como la tercera capital más afectada

Rocío Mendoza

Rocío Mendoza

Madrid

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 07:51

Que el calor es un factor de mortalidad a tener en cuenta durante los veranos tórridos de los últimos tiempos es algo que autoridades y ... ciudadanía tienen presente. Lo que hasta ahora no se había calculado con relativa precisión es qué parte de esta cantidad de víctimas del exceso de temperaturas –la mayoría en personas vulnerables por su edad o su condición de salud– es achacable al cambio climático.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El juez rectifica y rebaja a 75.000 euros la fianza al fiscal general después de que García Ortiz depositara los 150.000 iniciales
  2. 2

    La Sala Kaya de Santander se estrena el día 26 y programa 18 conciertos hasta fin de año
  3. 3 Miguel Poveda, Diana Navarro, Luz Casal, José Mercé y Rozalén actuarán en la cueva de El Soplao
  4. 4 Ensalada de alcachofas, un entrante sencillo a la par que exquisito
  5. 5

    Luces y sombras en el inicio de la caza en la Reserva
  6. 6

    El Gobierno de Cantabria pide máxima prevención ante llamadas telefónicas desconocidas
  7. 7

    El PRC dice que la constructora CAF ya da por hecho que los trenes de Cercanías no llegarán en 2026
  8. 8 Muere Robert Redford a los 89 años
  9. 9

    Torrelavega activa el proyecto para descongestionar los accesos a la ciudad
  10. 10

    El 60 cumpleaños de Ábalos: Sánchez, Marlaska, Montero y Bolaños en el restaurante de De Aldama

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes España registró 2.841 muertes por exceso de calor más el pasado verano debido al cambio climático

España registró 2.841 muertes por exceso de calor más el pasado verano debido al cambio climático