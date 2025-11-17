El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Estados Unidos abre la guerra del estrógeno contra la menopausia

Las autoridades sanitarias norteamericanas deciden retirar las advertencias que hasta ahora añadían en las cajas de los tratamientos hormonales

Jon Garay

Jon Garay

Lunes, 17 de noviembre 2025, 01:01

Comenta

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos anunciaron hace justo una semana que pedirán a las farmacéuticas retirar los mensajes de advertencia en las cajas de ... los tratamientos hormonales destinados a paliar los síntomas de la menopausia al considerarlos «exagerados». Entre los riesgos de los que alertaban estos avisos se encuentran un mayor riesgo de sufrir ciertos tipos de cáncer, accidentes cerebrovasculares, ataques al corazón y demencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Cantabria escala un puesto para ser la cuarta región con mejor calidad de vida
  2. 2

    Una multitudinaria Feria de la Alubia vuelve a sacar pecho por la tradición
  3. 3

    «El Ayuntamiento de Torrelavega está confundido porque ha sido engañado. Y durante muchos años»
  4. 4

    La ampliación del Pctcan se adelanta a 2027 y costará 11,3 millones de euros
  5. 5

    Los crímenes más sanguinarios
  6. 6

    Salvador Carretero deja la dirección del Museo de Arte de Santander tras más de 35 años de gestión
  7. 7

    El Consorcio, la empresa que nació de la hermandad con los salatori
  8. 8

    «No recuerdo una racha de enfermedades así en los 22 años que llevo en mi trabajo»
  9. 9 Andrés Acebo y Verónica Tabares triunfan en Peña Cabarga
  10. 10

    Cantabria: 50 años en libertad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Estados Unidos abre la guerra del estrógeno contra la menopausia

Estados Unidos abre la guerra del estrógeno contra la menopausia